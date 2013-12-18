Mars'ta yaşamak için 200 bin kişi başvurdu

Hollanda menşeli Mars One kurumu, 2018′te başlayacak ve henüz adı belirlenmemiş bir Mars görevi için gerekli temel tedarikçileri sağladığını açıkladı. Robot bir iniş aracı ve iletişim uydusu içerecek bu görev kapsamında seçilecek 4 kişinin, geri dönmemek üzere Mars’a gönderilmesi planlanıyor.

Mars One, yaptığı açıklamayla Lockheed Martin’in iniş aracının yapılması üzerinde çalışacağını ve Surrey Satellite Technology şirketinin de uydunun konsepti üzerinde çalışacağını duyurdu. Mars’ta kalıcı bir insan yerleşimi oluşturmayı amaçlayan bu proje başarıyla gerçekleştiği takdirde, Mars’ta yaşamı başlatacak olan ilk insanlar 2025 yılında yolculuklarını tamamlayacaklar.

Mars One CEO’su Bas Lansdorp, Washington’da yaptığı açıklamada projenin Nisan ayında açıklanmasından itibaren büyük ilgi gördüğünü ve şimdiye kadar Mars’ta yaşamak için 200.000′den fazla kişinin başvuruda bulunduğunu belirtti. Gönderilecek olan insanların geri dönmesi için gerekli teknoloji Mars’ta mevcut olmadığı için, Mars’a gönderilecek bu 4 kişi hayatlarının geri kalanını Mars’ta geçirmeyi ve orada koloni kurmayı kabul etmiş olacak.

Proje kapsamında Mars’ta yaşamak için başvuru süreci tamamlanmış durumda. Mars One kurumu, başvuranlar arasından ikinci tura geçmeyi başaran şanslı katılımcıları bu yılın sonuna kadar açıklamayı planlıyor.

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