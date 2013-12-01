Mars'ta sevişmek serbest, çocuk yapmak yasak

2023 yılında Dünya’dan dört kişi bir daha geri dönmemek üzere Mars’a gidecek. Nobel ödüllü fizikçi Profesör Gerardus’t Hooft’un başında bulunduğu “MarsOne” projesi kapsamında Mars’a gönderilecek iki kadın ve iki erkek, bu gezegende kurulması hedeflenen insan kolonisinin ilk adımlarını atacak. Projeye göre Mars'ta yaşayacak kişilerin sevişmesi serbest olacak, ancak yerçekimi düşük ortamda gebeliğin sonuçları bilinmediğinden başta çocuğa izin verilmeyecek.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından İstanbul’da düzenlenen ‘Türkiye İnovasyon Haftası’na katılmak üzere Türkiye’ye gelen Hollandalı teorik fizikçi Profesör Gerardus’t Hooft, Mars’a tek yön bilet verdikleri projenin detaylarını Hürriyet gazetesinden İpek Yezdani’ye anlattı.

Mars’a yerleşerek adını tarihe yazacak koloni sakinlerinin Kızıl Gezegen’deki yaşamından bazı ilginç detaylar şöyle:

- Yaşam destek ünitesinde su deposu var ama ilerleyen aşamalarda suyun Mars toprağından çıkartılması hedefleniyor.

- Oksijen suyu bileşenlerine ayırarak sağlanacak.

- Yiyecekler Mars’ta üretilecek

- Üremek koloni projesinin hedefleri arasında. Ama yerçekimi düşük ortamda gebeliğin sonuçları bilinmediğinden başta çocuğa izin yok.

- İsteyenler ibadetlerini sürdürebilecek ama Mars kolonisinin dinle hiçbir ilgisinin bulunmadığının altı ısrarla çiziliyor.

- Ölen astronotların vücutları yakılacak.

- Astronot bir derbi karşılaşmasını seyretmek isterse, bunu önceden bildirecek ve dünyadaki sunucuya yüklenen maçı üç dakika gecikmeyle seyredecek.

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