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Bilim / Teknoloji

NASA'nın yeni Mars aracı

NASA, Mars atmosferini inceleyecek yeni uzay aracını basına tanıttı

29 Ekim 2013 07:49

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), kasım ayında Mars'a yollayacağı son uzay aracını tanıttı.

 

MAVEN adı verilen araç, Mars'ın yörüngesine girerek Kızıl Gezegen’in atmosferini incleyecek.

NASA yetkilileri, Mars atmosferindeki incelmenin sırrına erişmeyi hedeflediklerini açıkladı.

Açıklamada, MAVEN'in amacı, Mars atmosferinin geçmişini incelemek. Yaşanan iklim değişimlerini ve bunun Mars yüzeyine etkilerini öğrenmeyi amaçlıyoruz” dendi.

18 Kasım'da Florida'dan uzaya gönderilecek olan uzay aracının 22 Eylül 2014'te Kızıl Gezegen’e ulaşacağı açıklandı.

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