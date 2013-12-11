Mars'taki 'antik göl'de yaşam izi

Bilim insanları, Mars'ta izleri bulunan tatlı su gölünün mikrobik yaşamı desteklemeye uygun olduğunu bildirdi. Curiosity'nin 2012 yılının ağustos ayında indiği Gale krateri içerisinde yer alan gölün, zaman içinde boyutları değişse de 50 kilometre uzunluğunda ve 5 kilometre genişliğinde bir alanı kapladığı tahmin ediliyor.

Gölün, yaklaşık üç buçuk milyar yıl önce var olduğunu ve en az on binlerce yıl su içerdiğini belirten bilim insanları o dönemde tuzlu veya asitli olmayan gölü, bu nedenle "küçük organizmaların yaşaması için mükemmel bir yer" olarak nitelendirdi.

'Yellowknife Körfezi' olarak bilinen bölgeden alınan iki kaya parçasından çıkarılan toprak üzerinde yapılan analizler, tatlı su gölünün Mars'ın diğer bölgelerinin kuruduğu ya da asitli ve yaşam için elverişli olmayan tuzlu havuzcuklarla dolduğu bir dönemde var olduğunu gösterdi.

Bulguların sunulduğu Amerikan Jeofizik Birliği'nin San Francisco'daki toplantısında konuşan Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü jeologlarından John Grotzinger, Gale kraterinin kayaları parçalayarak enerji üreten ve Dünya'da da mağara ya da hidrotermal yarıklarda bulunan “chemolithoautotrophs” adlı mikropları barındırmış olabileceğini belirtti.