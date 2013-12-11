T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Mars'taki 'antik göl'de yaşam izi

Bilim insanları Mars'taki antik gölde tuzlu veya asitli olmayan suyun bulunduğunu bu nedenle mikropların barınmış olabileceğini düşünüyor

11 Aralık 2013 14:53

Bilim insanları, Mars'ta izleri bulunan tatlı su gölünün mikrobik yaşamı desteklemeye uygun olduğunu bildirdi. Curiosity'nin 2012 yılının ağustos ayında indiği Gale krateri içerisinde yer alan gölün, zaman içinde boyutları değişse de 50 kilometre uzunluğunda ve 5 kilometre genişliğinde bir alanı kapladığı tahmin ediliyor.

Gölün, yaklaşık üç buçuk milyar yıl önce var olduğunu ve en az on binlerce yıl su içerdiğini belirten bilim insanları o dönemde tuzlu veya asitli olmayan gölü, bu nedenle "küçük organizmaların yaşaması için mükemmel bir yer" olarak nitelendirdi.

'Yellowknife Körfezi' olarak bilinen bölgeden alınan iki kaya parçasından çıkarılan toprak üzerinde yapılan analizler, tatlı su gölünün Mars'ın diğer bölgelerinin kuruduğu ya da asitli ve yaşam için elverişli olmayan tuzlu havuzcuklarla dolduğu bir dönemde var olduğunu gösterdi.

Bulguların sunulduğu Amerikan Jeofizik Birliği'nin San Francisco'daki toplantısında konuşan Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü jeologlarından John Grotzinger, Gale kraterinin kayaları parçalayarak enerji üreten ve Dünya'da da mağara ya da hidrotermal yarıklarda bulunan “chemolithoautotrophs” adlı mikropları barındırmış olabileceğini belirtti.

ETİKETLER

marsyaşamantikgölmikropKaliforniya Teknoloji Enstitüsü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Mahkemeden bir karar daha: Bekçi kimlik soramaz...

"Çok üzgünüm Sibel. Seni yaşatamadı bu devlet" diyen Şahan Gökbakar'a,...

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından saat 20.00'a kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24