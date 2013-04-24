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Marmara Üniversitesi'nde 'Dicle eylemi'ne şişeli saldırı

Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü girişinde basın açıklaması yapan bir grup, Dicle Üniversitesi'nde yaşanan olayları protesto etti

24 Nisan 2013 19:12

Marmara Üniversitesi'nin Göztepe Kampüsünde Karşıt görüşlü iki grup arasında çıkan olaylara polis müdahale etti. Gerginlik okul çevresinde devam ediyor...

Kadıköy’deki, Marmara Üniversitesi Göztepe Yerleşkesi önünde yaptıkları basın açıklamasının ardından dağılan Yurtsever Üniversite Gençliği üyesi grup, karşıt görüşlü öğrencilerin saldırısına uğradı. Grup üyeleri, polis eşliğinde İETT otobüsüne bindiği sırada, yerleşke bahçesinden üzerlerine taş ve şişe yağdı.

Yurtsever Üniversite Gençliği üyesi 50 kişi, saat 13.30 sıralarında Marmara Üniversitesi Göztepe Yerleşkesi önünde toplanarak Dicle Üniversitesi’nde yaşanan olaylarla ilgili bir basın açıklaması yaptı. Açıklamanın ardından yürümek isteyen grup polis engeliyle karşılaştı. Yürümelerine izin verilmeyen grup üyeleri, polis eşliğinde bir İETT otobüsüne bindirildi. Bu sırada, karşıt görüşlü üniversite öğrencileri, yerleşke bahçesinden grubun üzerine taş ve şişe atmaya başladı.

Gerginlik kampüs çevresinde devam ediyor.

 

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