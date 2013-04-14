Dicle'deki olaylarla ilgili 8 kişi tutuklandı

Dicle Üniversitesi'nde geçtiğimiz hafta yaşanan ve eğitime ara verilmesiyle sonlandırılabilen gerilimli olaylarla ilgili mahkemeye sevk edilen 10 kişiden 8’i tutuklandı.

Polis olayların ardından 61 öğrenciyi gözaltına almış, bunlardan 40’ı savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılmıştı.

Gözaltında bulunan 21 öğrenci den 11’i daha bugün serbest bırakılırken 10 kişi tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edildi. 2 kişiyi serbest bırakan nöbetçi mahkeme, her iki gruptan da olduğu belirlenen 8 öğrencinin "Kamu malına zarar vermek" "Güvenlik güçlerine saldırmak" ve "Örgüte üye olmak" gerekçesiyle tutuklanmasına karar verdi.

Dicle Üniversitesi'nde karşıt görüşlü öğrenciler arasında taşlı, sopalı ve bıçaklı çıkan ve 3 gün süren olaylarda 5 öğrenci, 3 güvenlik görevlisi yaralanmıştı. Olaylarından ardından 3 gün üniversite derslere ara verilirken, polis de olaylara karıştığı gerekçesiyle 61 öğrenciyi gözaltına almıştı.