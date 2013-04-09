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Dicle Üniversitesi'nde yaşanan gerginlik devam ediyor

Dicle Üniversitesi'nde dün karşıt görüşlü öğrenciler arasında kent merkezinde başlayan gerginlik üniversite kampüsünde devam etti

09 Nisan 2013 18:18

Dicle Üniversitesi'nde Hizbullah yanlısı ve sol görüşlü olduğu öne sürülen öğrenciler arasında gece kent merkezinde başlayan gerginlik, protestolar eşliğinde bugün üniversite kampüsünde de devam etti. Saldırıları protesto etmek amacıyla toplanmış olan öğrencilere polis gaz bombaları ile müdahale etti.

Protesto'ya katılan öğrencilere Eğitim- Sen'li üniversite çalışanları da destek verdi.

Fırat Haber Ajansı'ndan alınan habere göre olayların çıkmasına neden olan "Kutlu Doğum Haftası" konferansının düzenlendiği kongre merkezinin önünde açıklama yapmak isteyen öğrencilere yürüyüş yapmaları için polisin izin vermemesi üzerine kampüs içerisinde bulunan kongre merkezine "araziden" yürümek isteyen öğrencilere gaz bombaları ile müdahale edildi.

DTK eşbaşkanı Aysel Tuğluk'un öğrencilere destek vermek amacıyla gerginliğin devam ettiği üniversiteye geldiği belirtiliyor.

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