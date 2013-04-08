Dicle Üniversitesi karıştı

Dicle Üniversitesi Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi önünde karşıt görüşlü iki öğrenci grubu arasında bildiri dağıtılması nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Polisin müdahalesiyle kavga büyümeden sona erdi.

Daha sonra İlahiyat Fakültesi önünde toplanan bir grup ''Kahrolsun PKK'' sloganları eşliğinde yürüyerek, Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Binası girişinde toplanan gruba taşlı ve sopayla saldırdı.

Karşı grubun da aynı şekilde karşılık vermesi üzerine çıkan kavga sırasında güvenlik güçleri, biber gazı ve basınçlı suyla müdahale etti.

Fakültesi binasındaki grup daha sonra polise de saldırdı. Bunun üzerine polis, biber gazı ve tazyikli suyla müdahalede bulundu.

Grup dağılırken, fakültenin birinci katındaki dersliklerde bulunan bazı öğrenciler gazdan etkilenmeleri sonucu fenalık geçirdi. Fenalaşan kız öğrencilere sağlık ekipleri müdahalede bulundu.

Kavga sıra kalasların yanı sıra küreklerin de kullanıldığı görüldü.

Olayda 1'i polis 3 kişi yaralandı. Bazı kişiler de gözaltına alındı.

Kavganın ardından üniversite yerleşkesine gelen takviye ekipler, yoğun güvenlik önlemi aldı.