İstanbul Üniversitesi'ndeki 'Dicle protestosu'nda 7 gözaltı

İstanbul Üniversitesi Öğrenci Kollektiflerinden öğrenciler, Dicle Üniversitesi'nde hafta başında yaşanan ve üç gün sürdükten sonra dün eğitime ara verilmesiyle son bulan olayları protesto etmek için Beyazıt Kampüsü Hukuk Fakültesi'nde pankart açmak isteyince, bir başka öğrenci grubunun saldırısına uğradı.

Olaylarda 7 öğrencinin gözaltına alındığı öğrenildi. Öğrencilerin ve çevik kuvvet polislerinin kampüs içinde bekleyişi devam ediyor.

Öğrenciler, üniversitedeki destek gösterilerinden fotoğrafları sosyal medyadan paylaştı.