Dicle Üniversitesi'nde 50 gözaltı

Pazartesi günü Dicle Üniversitesi'nde Hizbullah yanlısı öğrenci grubu ile "kürt siyasi hareketi"nden öğrenciler arasında başlayan kavga devam ediyor. Dün Polisin havadan biber gazı ile müdahele ettiği, Van Bağımsız Milletvekili ve DTK Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk'un başına şişe fırlatıldığı olaylarda bu sabah da 3 öğrenci bıçaklandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtiliyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre 10-13 Nisan tarihleri arasında eğitime ara verildi.

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, Olaylar bu sabah tekrar alevlendi. Kampus içinde iki öğrenci grubu arasında taşlı ve sopalı kavga çıktı. Bıçaklarında kullanıldığı kavgada 3 öğrenci yaralandı. Yaralılar Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılıp tedavi altına alındı.

Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Olay nedeniyle üniversiteye çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Polis, kavgaya karışan bazı öğrencileri gözaltına alırken, sıkı güvenlik önlemleri alındı.

Bıçaklı kavgada ağır yaralı

Bıçakla yaralanan 3 öğrenci, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılıp tedavi altına alındı. Doktorlar, yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğunu söyledi.

Olay nedeniyle üniversiteye çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Polis, kavgaya karışan bazı öğrencileri gözaltına alırken, gerginliğin devam ettiği üniversite kampusunda sıkı güvenlik önlemleri alındı.

50 gözaltı



Gün boyu devam eden gerilim sonucunda polis 50 öğrenciyi gözaltına aldı.

Selahattin Demirtaş üniversitede

BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, önce twitter hesabından halkın Dicle Üniversitesi'ne davet edildiği söylentiler üzerine twitter hesabından bir açıklama yaptı. Demirtaş, "Diyarbakır halkını Dicle Üniversitesi'ne davet etmiş değiliz. Yetkili arkadaşlarımızın dışındaki hiç bir çağrıya uyulmamasını rica ediyorum. Bilinmeyen hesaplardan iki taraf adına yapılan hiç bir çağrının dikkate alınmamasını özellikle rica ediyorum" dedi.

Daha sonra BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Milletvekilleri Aysel Tuğluk, Ayla Akat, Nursel Aydoğan, BDP Genel Başkan Yardımcısı Meral Danış Beştaş, İl Başkanı Zübeyde Zümrüt ile yaklaşık 15 kişilik partili kampus içine geldi. Demirtaş, aracından inmeyerek milletvekilleri Aydoğan ve Akat ile basından uzak bir şekilde kısa süreli görüşme yaptı. Yapılan görüşmenin ardından Akat ile Aydoğan fakülte içerisine girerek bir süre öğrencilerle görüştükten sonra Demirtaş'a bilgi verdi. Bu görüşmenin ardından Akat İle Aydoğan bu kez Güvenlik Şube Müdürü Süleyman Hançerli ile de kısa süreli bir görüşme yaptıktan sonra öğrencilerin otobüslerle çıkacağını bildirdi.

Daha sonra yaklaşık 400 öğrenci milletvekillerin eşliğinde belediye otobüslerine bindirilerek konvoy halinde BDP İl Başkanlığı'na getirildi. Burada inen öğrenciler daha sonra dağıldı.