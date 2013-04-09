Havadan öğrencilere gaz bombası

Dicle Üniversitesi'nde (DÜ) dün karşıt görüşlü iki öğrenci grubu arasında bildiri dağıtılması nedeniyle çıkan gerginlik bugün de sürdü.

Üniversitedeki dünkü olaylardan sonra Bilge Gençlik Kulübü tarafından bugün Dicle Üniversitesi Konferans Salonu'nda, Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri kapsamında, 'Peygamber Efendimiz' konulu konferans düzenlendi.

Çevre illerden de gelen ve aralarında sakallıların da bulunduğu yaklaşık bin kişi, salona girmeden önce, salon dışında öğlen namazını kıldı.

Namaz kılanlar arasında çarşaflı kadınlar ve sakallı sarıklı olanlar da dikkat dikkat çekti.

Namazın ardından "Kutlu Doğum Haftası'nı kazasız belasız geçirmeyi bize nasip eyle" diye dua eden kalabalık, daha sonra konferansın yapılacağı salona geçip, ilahiler eşliğinde tekbir getirdi.

Atatürk posterlerini yırttılar

Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi içerisinde ve dışında toplanan PKK sempatizanlarının öncülük etitği yaklaşık 2 bin kişilik grup da konferansın yapıldığı salona yürümek istedi.

Ancak önlem alan polis buna izin vermeyince, yapılan görüşmeler sırasında bina içinde bulunan grubun, sınıflardaki Atatürk posterlerini yırtarak pencerelerden dışarı attığı görüldü. Yırtılıp atılan bir Atatürk posterini, bir çevik kuvvet polisi yerden alarak katladıktan sonra cebine koydu.

Fakülte binasındaki öğrenciler de sık sık, PKK ve Abdullah Öcalan lehin ve 'Apocular burada Hizbulşeytan nerede?', 'Dicle uyuma onuruna sahip çık' sloganI attı.

Havadan ve karadan gaz bombası

Diyarbakır Emniyet Müdür Yardımcısı Süleyman Hançerli ile öğrenci temsilcileri arasındaki görüşmelerin sonuç vermemesi üzerine PKK sempatizanlarının öncülük ettiği grup, alkışlarla dışarı çıkıp bahçede toplanmaya başladı.

Bu sırada Emniyet Müdür Yardımcısı Hançerli, megafonla bir kaç kez uyarıda bulunarak, "Sevgili öğrenciler, kamu düzeni adına yürümenize izin verilmeyecek. Yürümek isteyen öğrencilere müdahale edilecek. Sizden yürümemenizi ve dağılmanızı rica ediyoruz" dedi.

Yürüyüşe izin verilmemesi üzerine kalabalık önce İlahiyat Fakültesi tarafındaki tarladan yürümeye çalıştı.

Güvenlik güçlerinin engellemesi üzerine geri dönen kalabalık bu kez de İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafına geçerek, tarladan, konferansın yapıldığı salona doğru yürümeye başladı. Konferans salonu yakınına gelen gruba, karadan TOMA ve Akrep ve panzerlerle tarlada müdahale edildi.

Havadan polis helikopteri ve yerden de polislerin gaz bombalarıyla müdahale ettiği PKK sempatizanlarının yönlendirdiği grup, saatler süren koşuşturmadan sonra, kampüs alanındaki fakültelere ve tarlalara doğru kaçtı.

Konferansın yapıldığı salona doğru gelen PKK sempatizanı gruba polis copla müdahale etti.

Aysel Tuğluk'un başına şişe isabet etti

Dicle Üniversitesi'nde olaylı konferansın ardından kendilerine Bilge Gençlik Kulübü adını veren öğrenciler saat 15.30 sıralarında polisin getirdiği otobüsler ve sıkı güvenlik önlemlerinde kent merkezine götürüldü.

Bu arada İktisati ve İdari Bilimler ile Ziya Gökalp Eğitim Fakülteleri arasında bekleyen karşı görüşlü grup da polis kontrolünde buraya getirilen otobüslerle kent merkezinde götürülmek istendi.

Olaylar üzerine üniversiteye gelen Van Bağımsız Milletvekili Aysel Tuğluk ile BDP Diyarbakır İl Başkanı Zübeyde Zümrüt, bu grubu ikna ederek otobüslere binmelerini sağladı.

Ancak, öğrenciler otobüslere bindikten sonra önlem alan çevik kuvvet polisi ile grup arasında olaylar devam etti.

Bu sırada bazı polislerin otobüsleri tekmeleyip bazılarının da otobüstekilere taş ve pet şişeler attıkları gözlendi.

Atılan bir su şişesi Milletvekili Tuğluk'un başına isabet etti. Acı içinde kıvranan Aysel Tuğluk otobüs içine aldı. Yeniden aşağı inen Tuğluk, polisin otobüse müdahale etmesini engelledi.

Olayların yatışmasının ardından polis kontrolünde kent merkezine otobüslerle getirilen grubun bulunduğu konvoyun önü, Elazığ Caddesi üzerindeki Orgeneral Galip Deniz Kışlası önünde bekleyen sağ görüşlü öğrenciler tarafından kesildi.

Polis, buradaki öğrencilere de biber gazıyla müdahale ederek, dağıttı.

Dicle Üniversitesi kampusunda gün boyu süren olaylar yatışırken, kent merkezinde olay yaşanmaması için polis sıkı güvenlik önlemleri aldı.

Dün de olay çıkmıştı

Diyarbakır Dicle Üniversitesi'nde kendilerine Bilge Gençlik Kulübü adını veren öğrencilerin dün Kutlu Doğum Haftası'nda düzenleyecekleri etkinliğine bildirisini dağıtmak ve afiş yapıştırmak istemesi üzerine, PKK sempatizanlarının çoğunlukta olduğu grup bunlara müdahale etti ve iki grup arasında çatışma çıktı.

Polisin gaz bombası ve tazyikli su ile müdahale ettiği öğrencilerin taşlı sopalı kavgasında 1'i polis 4 kişi de yaralandı.

Dünkü olayların ardından bugün kampus içinde sıkı güvenlik önlemleri alındı. Batman, Şanlıurfa ve Mardin'den çok sayıda çevik kuvvet polisi ile zırhlı araçlar destek amaçlı Dicle Üniversitesi kampus alanındaki Mimarlık, İlahiyat ve Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi girişlerinde güvenlik önlemi aldı.