Tan: Her cümlenin başına 'T.C.' gerekmez

Sağlık Bakanlığı’nın alt birimlerinden T.C. ibaresinin kaldırılmasını yorumlayan BDP’li Altan Tan, ''Tabii ki devletin adı kalacak ama her cümlenin başına 'Türkiye Cumhuriyeti' konulması gerekir mi? Bence gerekmez'' dedi.



BDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan, üniversitelerde Kürt öğrencilere karşı belli kesimler tarafından saldırı yapıldığını savundu. Bu konuda ilgilileri göreve çağırdığını belirten Tan, ''Bir avuç çeteye bu ülke teslim edilmemeli'' dedi.

Demokrasinin herkes için istenmesi gerektiğini dile getiren Tan, şiddete başvurmadan herkesin fikrini açıklayabilmesi gerektiğini söyledi.

Dicle Üniversitesi'nde de farklı görüşlerde olan tüm öğrencilere seslenmek istediğini söyleyen Tan, ''Soğukkanlı olun. Özellikle Kürt gençlerin birbirlerine düşmesi, çatışması, en başta Kürt halkına, onun mücadelesine ve sürece zarar verir'' diye konuştu.



T.C. tartışması



Sağlık Bakanlığı'na bağlı kurumların tabelalarından Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) ibaresinin çıkarılmasıyla ilgili soruyu da yanıtladı.

Olayın detayını bilmediğini ifade eden Tan, “Hükümetle her konuda anlaşamıyoruz ancak tabii ki devletin adı kalacak ama her cümlenin başına 'Türkiye Cumhuriyeti' konulması gerekir mi? Bence gerekmez'' şeklinde konuştu.