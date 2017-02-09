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Marmara Siyasal'dan ihraç edilen akademisyenlere bölümlerinden destek: Meslektaşlarımızın yanındayız

Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü akademisyenleri ihraç edilen arkadaşları için bildiri yayımladı

09 Şubat 2017 01:55

Olağanüstü hâl (OHAL) kapsamında yayımlanan 686 numaralı Kanun Hükmünde Kararname  (KHK) ile 330 akademisyen ihraç edildi. İhraç edilen akademisyenler arasında yer alan Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde görev yapan Prof. Dr. Yüksel Taşkın, Öğr. Gör. Dr. Baran Alp Uncu, Arş. Gör. Fırat Çapan ve Canan Özbey için bölüm arkadaşları bir bildiri yayımladı. “Meslektaşlarımızın Yanındayız” başlığını taşıyan bildiride “İfade ve düşünce özgürlüğü sınırları içinde görüşlerini açıklayan bölüm arkadaşlarımızın ve diğer üniversitelerdeki meslektaşlarımızın özlük haklarından mahrum bırakılmalarını endişeyle karşılıyoruz” denildi. Yapılan açıklama şöyle:

“Meslektaşlarımızın Yanındayız

Bölüm arkadaşlarımız, meslektaşlarımız Prof. Dr. Yüksel Taşkın, Öğr. Gör. Dr. Baran Alp Uncu, bölümümüzde görevlendirilen Arş. Gör. Fırat Çapan ve Canan Özbey’in 7 Şubat 2017 tarihli, 686 sayılı KHK ile görevlerine son verildiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

İfade ve düşünce özgürlüğü sınırları içinde görüşlerini açıklayan bölüm arkadaşlarımızın ve diğer üniversitelerdeki meslektaşlarımızın özlük haklarından mahrum bırakılmalarını endişeyle karşılıyoruz.  

Gerek bilimsel çalışmalarıyla akademik hayata, gerek yetiştirdikleri öğrencileriyle ülkemize, gerekse dostlukları ve çalışma azimleri ile bölümümüze kıymetli katkılarda bulunan meslektaşlarımızın yanında olduğumuzu kamuoyuna duyururuz.

Marmara Üniversitesi

Siyasal Bilgiler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden Çalışma Arkadaşları”

 

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