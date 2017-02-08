Üniversiteden ihraç rekoru; son KHK ile sadece Mülkiye'den 23 akademisyen atıldı!

Olağanüstü hâl (OHAL) kapsamında çıkarılan 686 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile en fazla bilim insanının ihraç edildiği fakülte Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, nam-ı diğer Mülkiye oldu. Tamamı 'barış bildirisi' imzacısı 23 bilim insanı KHK ile ihraç edildi.

Son KHK ile üniversitelerden çoğunluğu 'barış bildirisi' imzacısı 330 akademisyen ihraç edilirken, en fazla ihracın yaşandığı Ankara Üniversitesi’nden toplamda 95 bilim insanı atıldı.

SBF-Mülkiye’den ihraç edilen akademisyenlerin isimleri şöyle:

Ahmet Haşim Köse, Ahmet Murat Aytaç, Aydın Ördek, Aykut Çoban, Gökçen Alpkaya, Benan Eres, Bülent Duru, Cavidan Soykan, Dinçer Demirkent, Ekin Değirmenci, Elçin Aktoprak Uzgel, Gamze Nazan Bedirhanoğlu Balaban, Hande Dönmez, İlhan Uzgel, Murat Sevinç, Nilgün Erdem, Nisan Kuyucu, Pınar Ecevitoğlu, Reşat Barış Ünlü, Şennur Özdemir, Utku Balaban, Zafer Yılmaz, Zeliha Etöz.

Bu isimlerin dışında kadrosu SBF’de olmayan ancak eğitimini SBF’de sürdüren ÖYP’li asistan Canberk Gürer de SBF’den ihraç edilen akademisyenler arasında yer aldı.

Ankara Üniversitesi öğrencileri, bir önceki KHK ihraç edilen 21 akademisyenini uğurlamak için, Siyasal Bilgiler Fakültesinde bir araya gelmişti:

___________________________________________________________

İhraç edilenlerin akademisyenlerin PDF halindeki listesine ulaşmak için tıklayın.

____________________________________________________________