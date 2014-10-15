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Bilim / Teknoloji

Facebook'un patronu Zuckerberg Hawaii’nin en büyük dördüncü adasını aldı

Facebook'un sahibi Mark Zuckerberg, 100 milyon dolarlık yatırımla Hawaii'den ada aldı

15 Ekim 2014 13:02

Facebook’un sahibi Mark Zuckerberg, 2013 yılında California'da Palo Alto’daki malikânesine bitişik dört gayrimenkulü satın aldıktan sonra şimdi de, Hawaii takımadalarının en büyük dördüncü adası Kauai’yi alarak 700 dönümlük bir alana sahip oldu.

Forbes dergisinin açıklamasına göre, Zuckerberg Hawaii adalarının en büyük adalarından birini alabilmek için 100 milyon dolar ödedi.   

İngiliz Telegraph gazetesinde yer alan habere göre, yeni aldığı 700 dönümlük ada parçasında ise 80 lojman, 762 metre uzunluğunda beyaz kumlu bir sahil ve 72 hektarlık tarım arazisi mevcut.  Hawaii eyaletinin yasalarına göre, burada mülk satın alanlar adaya yatırım yapmak zorunda. Böylece yeni istihdam alanları yaratılıyor. 

2012 yılında, karısı Priscilla Chan’la beraber gittikleri Hawaii’de  tatilde  Bubba Burgers’ta yemek yerken görüntülendikten sonra, Zuckerberg’in Kauai adasını alabileceğine dair spekülasyonlar başlamıştı.

Mark Zuckerberg’in satın aldığı Kauai adası milyarderlerin gözdesi. 2012 yılında Oracle grubunun başkanı Larry Ellison da bu adanın önemli bir bölümünü satın almıştı.

Facebook'un sahibi Zuckerberg, daha önce de Palo Alto'daki evinin yakınındaki 4 evi 30 milyon dolardan fazla paraya, sadece yalnız kalmak için aldı. Zuckerberg'in evleri satın almasının sebebi bir iş adamının kendisine yakın olmak için komşularından birinin evini almak istemesi ve bu adamla karşı karşıya gelmek istememesiydi. 

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