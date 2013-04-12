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Dünya

Zuckerberg siyasete atıldı

Facebook'un sahibi Marc Zuckerberg siyasete atıldığını açıkladı

12 Nisan 2013 12:19

Sosyal paylaşım sitesi Facebook'un Üst Yöneticisi Mark Zuckerberg, ülkesinde göçmen politikasını yenilemek, eğitimi artırmak ve bilimsel araştırmalara yatırımı teşvik etmek amacıyla siyasi bir grup kurdu.

The Washington Post gazetesi için kaleme aldığı yazıda Zuckerberg, 'Fwd.us' adlı oluşumu açıklarken, ABD'nin ekonomik anlamda ileri gitmesi için göçmenler, eğitim ve bilimsel araştırmalar konularında yeni yaklaşımlara ihtiyacı olduğunu belirtti.

Zuckerberg, bunun için özel yetenekleri olan göçmenlere vatandaşlık yolunun açılması gerektiğini de kaydetti.

Üst yönetici Zuckerberg ayrıca, okul standartları ile bilim, teknoloji, mühendislik, matematik konularına ilginin artırılması çağrısında bulundu.

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