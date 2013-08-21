Zuckerberg herkesi internete bağlamak istiyor

Birçoğumuz için olmazsa olmaz olan internet aslında dünyadaki insanların ancak 3'te 1'inden biraz fazlasının erişebildiği bir iletişim teknolojisi. Dünyada bugün 2 milyar civarında insan interneti kullanırken geriye kalan 5 milyar insan internetsiz bir hayat yaşamakta.

Faceebook'un kurucusu Mark Zuckerberg ise, 'internete erişimin bir insan hakkı olduğuna inandığını' belirterek, internetsiz 5 milyar kişiye ulaşmak için bir proje başlattı.

Zuckerberg’in öncülüğünü yaptığı internet.org projesi, ‘internetsiz’ çoğunluğun sorununu çözmeyi hedefliyor.

ntvmsnbc'deki habere göre, Zuckerberg, ‘dünya üzerindeki herhangi bir insanın herhangi bir yerde bir mağazaya girip telefon edinebilmesi, internete girebilmesi ve diğer tüm internet kullanıcılarının erişebildiği imkanlara erişebilmesi için gayret gösterdiklerini’ ifade etti.

‘İnternete bağlanabilmenin bir insan hakkı olduğunu’ belirten Zuckerberg, ‘herkesin fikrini özgürce paylaşabildiği ve özgürce konuşabildiği bir dünyanın çok daha iyi bir yer olacağını’ görüşünü savundu.

Amaç daha fazla para değil

Gerçekleşmesi hiç de kolay olmayan proje için şimdiden 1 milyar doların üzerinde yatırım yaptığını kaydeden Facebook CEO’sunun bu zor proje için Nokia ve Samsung gibi elektronik üreticileri ve Qualcomm gibi yarı iletken ve kablosuz iletişim teknolojilerine odaklanan şirketlerle anlaşmalar yaptığı biliniyor.

Hedeflerinin daha fazla para kazanmak olmadığını vurgulayan Zuckerberg, “Eğer gerçekten para kazanmak üzerine odaklansaydık, Facebook’a bağlanabilen 1 milyar insana odaklanırdık. Halihazırda bu insanların geri kalan 6 milyardan daha fazla parası var” ifadesini kullandı.

‘Durumun adil olmadığını fakat gerçeğin bu olduğunu’ ifade eden genç milyarder, buna karşın herkesin internete bağlanmayı hak ettiğini ve enerjilerini bunun için harcadıklarının altını çizdi.