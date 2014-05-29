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Dünya

İran'dan Zuckerberg iddialarına yalanlama

İran'da Facebook'un kurucusu Zuckerber hakkında 'Halkın kişisel gizliliğini ihlal ettiği' gerekçesiyle dava açıldığı öne sürülmüştü

29 Mayıs 2014 11:57

Fars Eyaleti Mahkemesi, WhatsApp, Instagram ve Facebook sosyal paylaşım ağlarının CEO'su Mark Zuckerberg'in İranlı yargı makamlarında duruşmaya çağrıldığı iddialarının asılsız olduğunu açıkladı.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'nın yerel mahkemenin halkla ilişkiler departmanından yapılan açıklamasına yer verdiği haberinde, "herhangi bir sosyal paylaşım ağı CEO'sunun duruşmaya çağrılmadığına, bu tür yalan haberlerin yayılmasından kaçınılması gerektiğine" yer verildi.

Açıklamada, söz konusu davanın bahsi geçen sosyal paylaşım sitesi kullanıcılarının özel hayatlarının ihlal edildiği ve dolandırıldıkları şikayetleri üzerine açıldığı belirtildi. Açıklamada halihazırda WhatsApp ve Instagram üzerinde resmi bir yasak bulunmadığı kaydedildi.

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