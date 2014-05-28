Facebook'un patronu ifadeye çağrıldı

İran'da mahkeme, 'halkın kişisel gizliliğini ihlal ettiği' gerekçesiyle açılan davada, Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'i ifade vermeye çağırdı.

İranlı bir hakim Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'i ifade vermesi için İran'daki bir mahkemeye çağırdı.

İran'ın yarı resmi haber ajansı İSNA, Facebook ile ilgili halkın şikayetlerini değerlendiren Fars eyaletindeki bir hakimin Zuckerberg'den mahkemeye gelerek kendini savunması yönünde karar aldığını bildirdi.

Haberde, 'Hakimin verdiği karar üzerine Zuckerberg veya avukatı savunma yapmak üzere bu ilin mahkemesine çağrıldı' denildi.

Mahkemenin, 'halkın kişisel gizliliğini ihlal ettiği' gerekçesiyle bazı vatandaşların şikayeti üzerine düzenlendiği kaydedilen haberde, söz konusu yargıcın ismi belirtilmedi.