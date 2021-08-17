Marcao'yu kaç maç men cezası bekliyor?

Galatasaray'ın Giresunspor'u 2-0 yendiği maçta takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao'nun 5 ile 10 maç arasında ceza alması bekleniyor.

Daha önce Halil Dervişoğlu ile kavga eden Marcao, Giresunspor maçında Kerem Aktürkoğlu'na önce kafa attı ardından yumrukladı. Brezilyalı, 62. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

"Saldırı'nın cezası 5-10 maç"

Kırmızı kart sonrası Marcao'nun "Saldırı" başlıklı Madde 44'ten disipline sevk edilmesi bekleniyor. Maddeye göre Marcao 5 ile 10 maç arası ceza alabilir.

İlgili 44. maddenin içeriği şöyle: Saldırının, futbolculara, yöneticilere, görevlilere veya diğer kişilere yönelik olması halinde; Futbolculara 5 ila 10 müsabakadan men cezası verilir.

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