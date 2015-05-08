Manavgat Belediyesi, HES şirketine 1,2 milyon lira ceza kesti, inşaatı müdürledi

Yukarı Köprüçay havzasında yapımı devam eden Kasımlar Barajı ve HES projesinin Değirmenözü’ndeki tünel ve santral binası inşaatları, imar planı onaylanmadan yapıldığı gerekçesiyle Manavgat Belediyesi’nce mühürlendi. Belediye HES şirketine 1,2 milyon TL para cezası uyguladı.

Isparta’nın Sütçüler ilçesi ve Antalya’nın Manavgat ilçesi sınırlarında yapımına iki yıl önce başlanılan Kasımlar Barajı ve HES projesi, baraj gölü, regülatör, iki ayrı hidroelektrik santrali ile yaklaşık 20 kilometrelik iletim tüneli ve kanallarından oluşuyor. Yılda 1 milyonu aşkın turistin de rafting turizmiyle ağırlandığı Köprülü Kanyon’un kaynağı olan Yukarı Köprüçay üzerindeki baraj ve HES projesi için bölgede üç ayrı şantiyede inşaat çalışmaları sürdürülüyor.

Baraj ve HES projesinin Değirmenözü’ndeki tünel ve santral binası inşaatlarının, imar planı onaylanmadan başladığı ortaya çıktı. Manavgat Belediyesi’nce HES inşaatında yapılan inceleme sonunda, tünel ve santral binalarının usulsüz yapıldığı gerekçesiyle inşaat mühürlendi. İnşaatının mühürlenmesinin yanı sıra belediyenin ilgili teknik ekiplerince yapılan incelemede İmar Kanunu’nun 32’nci ve 42’nci maddeleri kapsamında HES şirketine 900.000 TL ve 300.000 TL olmak üzere iki ayrı para cezası uygulandı.

İnşaatın mühürlenmesi ve para cezasının, prosedürlerin uzun sürmesinden kaynaklandığını belirten Kasımlar Barajı ve HES Projesi Müdürü Mehmet Mungan, inşaatın yaklaşık 1 ay mühürlü kaldığını, mahkemeden hem mühür işlemi hem de para cezasına yönelik yürütmeyi durdurma kararı aldıklarını açıkladı.

Manavgat Belediye Başkanı CHP’li Şükrü Sözen ise yürütmeyi durdurma kararının bu sabah kendilerine ulaştığını belirterek, mahkemenin belediyeden bilgi ve belge istediğini, kısa sürede ara kararın verilmesini beklediklerini açıkladı. Manavgat Belediye Meclisi’nin, proje önlerine ilk geldiğinde olumsuz görüş bildirdiğini de hatırlatan Sözen, ancak nihai karar mercii kendileri olmadığı için projenin Bakanlık oluruyla başlatıldığını aktardı.