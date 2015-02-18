Planları için yürütmeyi durdurma kararı verilen HES projesi onaylandı

2014 yılında Rize İdare Mahkemesi tarafından imar planı hazırlanmadan durdurulan Artvin’de Kamilet Vadisi’ne yapılmak istenen Orta HES projesi, Artvin İl Özel İdaresi tarafından onaylandı.

Radikal’den İdris Emen’in haberine göre Artvin’in Arhavi ilçesine bağlı Kamilet Vadisi’nde hidroelektrik santrali (HES) yapmak isteyen Balsu Elektrik Üretim şirketi Haziran 2012 tarihinde ÇED olumlu raporunu aldı.



Ancak HES projesinin yapılacağı alan ormanlık bölge olduğu için HES projesinin imar planı hazırlanmadı. Firma 27 Aralık 2013 tarihinde Artvin Orman Bölge Müdürlüğü tarafından verilen 5 kilometrelik yol yapım izniyle HES inşaatı çerçevesinde sondaj alanı ve sondaj ulaşım yolu yapımına başladı.

İmar planı olmadan yapılan HES inşaatına tepki gösteren bölge halkı yürütmeyi durdurma istemiyle 2013 yılında Rize İdare Mahkemesi’ne başvurdu. İmar planı hazırlanmadan sondaj ulaşım yolunun yapılmasının hukuka aykırı olduğunu tespit eden mahkeme, Artvin Orman Bölge Müdürlüğü tarafından verilen sondaj yolu yapım iznini iptal etti.



HES için imar planı hazırlandı

Mahkemenin yol yapım iznini iptal etmesi üzerine HES projesi için yeni 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planlı ile 1/1000 Uygulama İmar Planı hazırlandı.



Plana Orta HES projesi için hazırlanan imar planları da eklendi. Yeni imar planları Artvin İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi tarafından onaylandı. HES için hazırlanan imar planlarına itiraz edeceklerini belirten Arhavi Doğa Koruma Platformu konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Arhavi Doğa Koruma Platformu üyeleri olarak Orta HES projesi için hazırlanan imar planlarına yasal süre içerisinde itiraz edeceğiz. Temmuz 2013 yılında Kamilet Vadisi’ndeki HES projelerine karşı tüm sivil toplum kuruluşları ve partiler ortak bir deklarasyon oluşturmuştu. Şimdi bu deklarasyona imza atan AKP ’li meclis üyesinin bu imar planına onay vermesi anlayamıyor ve kınıyoruz. İtirazlarımızın kabul edilmemesi durumunda planların iptali için dava açacağız. Her ne olursa olsun Kamilet Vadisinde HES inşaatı yaptırtmayacağız.”