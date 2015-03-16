HES protestosuna jandarmanın müdahale ettiği Zile'de belediye başkanı vatandaşı 'terörist' ilan etti!

Tokat'ın Zile ilçesinde HES'i protesto eden köylüler AKP 'li Belediye Başkanı Lütfi Vidinel tarafından "terörist" ilan edildi. Başkan Vidinel, protesto sırasında camları kırılan otobüsü belediye binası önüne çekip üzerine astığı pankartta köylüleri kaos çıkarmakla suçlayarak, "Gelişmemizi istemeyen, bölgemizde kaos oluşturmak isteyen saldırılar huzur, barış ve kardeşlik ortamımızı bozamayacaktır. Zile halkı terörizme asla geçit vermeyecektir. Yaptıklarının hesabını vereceklerdir" dedi. Zile’de dün gerçekleştirilen HES karşıtı eylemlere jandarma biber gazıyla müdahale etmişti.

İsmail Saymaz’ın Radikal’de yer alan haberine göre, Tokat'ın Zile ilçesinden geçen Çekerek Irmağı üzerine özel bir firma tarafından yapılması planlanan HES'e karşı dün Yapalak köyünde eylem yapılmıştı. CHP Tokat Milletvekili Orhan Düzgün ve İstanbul Milletvekili Melda Onur ve CHP İl Başkanı Dursun Aytaç'ın da destek verdiği köylüler 10 kilometre uzaklıkta bulunan şantiyeye yürüdü. Zile-Çekerek yolunda çok sayıda jandarma ve polisin önlem alması sonrası eyleme katılanlar tarlaların içerisinden devam etti. Karayolundan yürüyen iki bin kişinin önünü jandarma kesti ve tarlalara kaçışanlara biber gazı ile müdahale etti.

Bu arada, müdahale için görevlendirilen Zile Belediyesi'ne ait bir otobüsün camları kırıldı. AKP'li Belediye Başkanı Lütfi Vidinel de otobüsü belediye binasının önüne çekerek, üzerine astığı "Zile'de terör istemiyoruz" başlıklı bir pankartla sergilemeye başladı. Pankartta şöyle yazıyor:

"CHP'li İstanbul bazı ilçe belediyelerinin otobüsleriyle Zile'mize taşınan insanlar; HES bahanesiyle şanlı Türk askerine, polisine ve halkımızın hizmetinde bulunan, askerlerimizi taşıyan Zile Belediyesi otobüslerine, yangını söndürmeye giden Zile Belediyesi itfaiyesine saldırdılar. Gelişmemizi istemeyen, bölgemizde kaos oluşturmak isteyen saldırılar huzur, barış ve kardeşlik ortamımızı bozamayacaktır. Zile halkı terörizme asla geçit vermeyecektir. Yaptıklarının hesabını vereceklerdir."