HES karşıtı eylem yaptıkları için Zileli 56 köylüye soruşturma

Tokat'ın Zile ilçesinde HES'i protesto eden köylülerden 56'sı hakkında yedi ayrı suçlamadan 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle soruşturma başlatıldı.

"Mağdur" sıfatıyla şikayette bulunanlar içinde, köylüleri, otobüse zarar verdikleri iddiasıyla "terörist" ilan eden Zile Belediyesi de yer alıyor.

15 Mart'ta HES'e karşı eylem yapılmıştı

Radikal'den İsmail Saymaz'ın haberine göre, Tokat’ın Zile ilçesinden geçen Çekerek Irmağı üzerine özel bir firma tarafından yapımı planlanan HES’e karşı geçen 15 Mart’ta Yapalak köyünde eylem yapıldı. CHP Tokat Milletvekili Orhan Düzgün ve İstanbul Milletvekili Melda Onur ve CHP İl Başkanı Dursun Aytaç’ın da destek verdiği köylüler 10 kilometre uzaklıkta bulunan şantiyeye yürüdü. Zile-Çekerek yolunda çok sayıda jandarma ve polisin önlem alması sonrası eyleme katılanlar tarlaların içerisinden devam etti. Karayolundan yürüyen iki bin kişinin önünü jandarma kesti ve tarlalara kaçışanlara biber gazı ile müdahale etti.

AKP'li Belediye Başkanı:

Zile'de terör istemiyoruz

Bu arada, müdahale için görevlendirilen Zile Belediyesi’ne ait bir otobüsün camları kırıldı. AKP’li Belediye Başkanı Lütfi Vidinel de otobüsü belediye binasının önüne çekerek, üzerine astığı “Zile’de terör istemiyoruz” başlıklı bir pankartla sergilemeye başladı. Pankartta; “CHP’li İstanbul bazı ilçe belediyelerinin otobüsleriyle Zile’mize taşınan insanlar; HES bahanesiyle şanlı Türk askerine, polisine ve halkımızın hizmetinde bulunan, askerlerimizi taşıyan Zile Belediyesi otobüslerine, yangını söndürmeye giden Zile Belediyesi itfaiyesine saldırdılar. Gelişmemizi istemeyen, bölgemizde kaos oluşturmak isteyen saldırılar huzur, barış ve kardeşlik ortamımızı bozamayacaktır. Zile halkı terörizme asla geçit vermeyecektir. Yaptıklarının hesabını vereceklerdir” yazıyordu. Halkın gösterdiği tepki üzerine hem otobüs, hem de pankart ertesi gün kaldırıldı.

56 köylü hakkında soruşturma

Fakat bu kez 56 köylü hakkında soruşturma açıldığı haberi geldi. Jandarma tarafından hazırlanan fezlekede; köylülerin şantiyeye, şantiye içindeki iş makinelerine, araçlara, Zile Belediyesi otobüsüne, bir akaryakıt istasyonu ve markete, jandarma personeli ve araçlarına taşlarla saldırdıkları ileri sürüldü. Şikayetçiler arasında Zile Belediyesi ve Kaymakamlığı da yer alıyor. Köylülere yüklenen suçlamalar ise şöyle: Memura mukavemet, ulaşım ve seyahat özgürlüğünü kısıtlama, mala zarar verme, çalışma hürriyetini engelleme, kasten yaralama, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet, hakaret ve tehdit.