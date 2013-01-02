'Mali uçurum'u atlatan Obama'dan 'daha az tiyatro ve heyecan' temennisi

"Mali uçurum"u telafi eden anlaşma, Senato’nun ardından Temsilciler Meclisi’nden de geçti. Başkan Barack Obama, bundan sonrası için "daha az tiyatro ve daha az heyecan" temennisinde bulundu.



Amerikanın gündemini meşgul eden 'mali uçurum'dan kurtulmak için, Beyaz Saray ile Cumhuriyetçilerin üzerinde anlaştığı tasarı, Senato'nun ardından Temsilciler Meclisi’nde de kabul edildi.

"Mali uçurum", Amerikan ekonomisini durgunluğa itebilecek ve dolayısıyla da dünya ekonomisini sarsacak bir gelişmeydi.

Aslında ‘mali uçurum’un kaynağı, bundan yaklaşık 500 gün önce ABD siyasetinin aldığı bir karardı ve siyasiler kendilerini köşeye sıkıştırmıştı.

519 gün önce, iki parti 'şahane bir bütçe yapalım, yapmazsak ceza olarak vergi artışı, bütçe kesintisi gibi önlemler alınsın’ dedi, daha sonra herkes kendi gündemine döndü, verilen sözlerle ilgili hiçbir şey yapılmadı ve 31 Aralık gecesi otomatik kensitiler devreye girdi.

Siyaset, bunu telafi etmek için yılbaşından sonra çalışmaya başladı, sonuç 3 ya da 4 Ocak’ta bekleniyordu ancak yılbaşı gecesi yapılan mesaiyle birlikte ‘mali uçurum’a düşülmesinden 24 saat sonra telafi yasası çıktı.

Bu yasa, vergi artışlarının etkisini kısmen kaldırırken, harcama kesintisine ise çare getirmedi ve bu sorun 2 ay sonrasına bırakıldı; yani olası bir kriz daha kapıda denebilir.



'Daha az tiyatro ve heyecan'



Başkan Obama, Temsilciler Meclisi’nin onayının ardından düzenlediği basın toplantısında, memnun olduğunu belirterek taraflara teşekkür etti ve bundan sonraki tartışmalarla ilgili, “Biraz daha az tiyatro ve biraz daha az heyecan olursa, hem ülkemiz hem de dünya için iyi olur” dedi.

Obama’nın vurgu yaptığı bundan sonrasının kapıdaki ilk sorunu, borç tavanı meselesi. ABD’nin borçlanma kapasitesinin yasayla yükseltilmesi gerekirken, Obama ‘pazarlığa girmem' dedi ancak Cumhuriyetçilerin istediği bu. Görünen, siyasi çekişmenin ABD ekonomisi üzerindeki gölgesi devam edecek.

Bu arada, ‘telafi yasası’nın onayıyla birlikte ABD’de hayatın şimdilik normale döndüğü, Havai tatilini yarıda keserek Washington’a gelen Obama’nın basın toplantısı sonrası yeniden tatilin yolunu tutmasından anlaşılabilir.