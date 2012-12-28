'ABD 'mali uçuruma' sürükleniyor'

ABD yönetimi "mali uçurum" olarak anılan durumun önüne geçmek için çaba harcarken senatonun Demokrat çoğunluk lideri "bir ihtimal bunun önüne geçilemeyeceğini" söyledi.

Mali uçurum, bir dizi bütçe uygulamasının 1 Ocak 2013'de son bulacak ya da yürürlüğe girecek olması nedeniyle ortaya çıkacak durumu ifade ediyor.

Kongre'nin üst kurulu olan Senato'da açıklama yapan Demokratik çoğunluk lideri Harry Reid uzlaşma sağlanması için yeterli zaman olmadığı gözlemini aktardı.

Mali uçurum, toplam değeri 600 milyar dolar olan vergi artışları ile federal kamu harcamalarında kesintileri ifade ediyor.

Maliye Bakanı Geithner, önlem almamaları halinde borç sözleşmelerinden doğan yükümlülüklerini yerine getiremediklerini ilan etmek zorunda kalacaklarını tıklayın dün ifade etmişti.

Kongre'nin alt kurulu olan Temsilciler Meclisi pazar günü toplanacak; Beyaz Saray ile Senato da bu konuda çalışmalar yapıyor.

Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi lideri Eric Cantor pazar günkü oturumun 2 Ocak gününe sarktırılabileceğini söyledi.



Muhasebe önlemleri



Hazine Bakanı Timothy Geithner, federal kamu borç toplamının 16 trilyon 400 milyar dolarlık tavan değerine çıkmasını önlemek için 200 milyar dolarlık bir dizi muhasebe önlemi alacaklarını söylemişti.

Daha önce uygulanmaya başlanan vergi indirimlerinin yürürlüğü 1 Ocak'ta sona erecek; keza, federal yönetimin en fazla 16 trilyon 400 milyar dolar borçlanabileceğini öngören yasal düzenleme de.



Obama Noel tatilini kısa tuttu



Başkan Barack Obama'nın kongre liderleriyle temasa geçip görüşmelerde ilerleme olup olmadığını öğrenmek istediği bildiriliyor.

ABD Kongresi'nin üst meclisi olan Senato'da Demokrat Parti'nin; alt kurul olan Temsilciler Meclisi'nde ise Cumhuriyetçi Parti'nin çoğunluğu bulunuyor.

Uzmanlar, mali uçurumla ilgili uzlaşmaya varılamamasının ABD'nin küresel piyasalarda zarar görmesine ve ABD ekonomisinin durgunluğa sürüklenmesine yol açabileceğini belirtiyor.

Analistler, vergi indirimleri ve federal borçlarla ilgili bahar aylarına kadar sürecek kısa bir vade için anlaşma olabileceği görüşünde.

ABD'de son seçimler kasım ayında yapılmıştı; seçimin belirlediği yeni üyeler ilk oturuma 3 Ocak'ta katılacak.



Barack Obama 40 bin doların altında yıllık geliri olanlar için vergi artışı olmamasında ve fakat vergi gelirinin artırılmasında ısrar ediyor.

Cumhuriyetçiler ise yeni vergi salınmasına karşı çıkıyor; Temsilciler Meclisi Başkanı John Boehner'in getirdiği bir öneri de kabul görmemişti. Boehner, 1 milyon doların üzerinde geliri olanlara yeni vergi getirilmesini önermişti.



Temsilciler Meclisi - Senato çekişmesi



Noel tatili nedeniyle Cumhuriyetçiler Washington'dan ayrıldı, bu yüzden mali uçuruma sürüklenmemek için atılabilecek adımların sorumluluğu Demokratların çoğunlukta olduğu Senato'nun üzerinde kaldı.

Senatonun Demokrat lideri Reid, Temsilciler Meclisi'nin John Boehner'in diktatörlüğüne dönüştüğünü, Boehner'in Senato'nun hazırladığı ve mali uçurumu önleyeceği umulan bir paketin Temsilciler Meclisi'nde oylanmasını engellediğini söyledi.

Reid, "John Boehner, ülkenin mali sağlığını değil kendi başkanlığını düşünüyor anlaşılan" dedi.

Boehner'in yeniden Temsilciler Meclisi Başkanlığı'na seçilip seçilmeyeceği Cumhuriyetçi Partililer arasında 3 Ocak'ta yapılacak oylama sonucunda belli olacak.

(BBCTürkçe)