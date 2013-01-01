ABD'de 'Mali uçurum' anlaşmasını onayladı

ABD Senatosu, "mali uçurum" anlaşmasını onayladı.

Gece yarısına kadar tasarı geçirilemediği için teknik olarak "mali uçuruma" düşen ABD'nin, "mali uçurum"dan etkilenmesini önlemek için adım atıldı.

ABD Senatosu, yerel saatle 02.10'da, 8'e karşı 89 evet oyuyla "mali uçurum"u önleyen tasarıyı onayladı.

Tasarı uyarınca, otomatik harcama kesintilerinin 2 aylığına ertelenmesi ve yıllık gelirleri 400 bin dolar ve aşağı olan bireyler ile yıllık geliri 450 bin dolar ve aşağı olan ailelerin önceki başkan George W. Bush dönemi vergi indirimlerinin devam etmesi öngörülüyor.

Ancak, tasarının yürürlüğe girmesi için Temsilciler Meclisi tarafından da onaylanması ve ABD Başkanı Barack Obama tarafından imzalanması gerekiyor.

Temsilciler Meclisi'nin de tasarıyı görüşmek için sabah saatlerinde toplanması bekleniyor. Bugün resmi tatil olması nedeniyle ülkenin "mali uçuruma" düşmesinin piyasalara ve tüketicilere henüz yansımadı. Kongre'nin bugün tasarıyı geçirmesi halinde, geriye dönük olarak 1 Ocak'ı da kapsayacağı için kriz atlatılmış olacak.

Ancak, Obama yönetimi ve Kongre'nin, gelecek dönemde de harcama kesintileri konusunda daha kapsamlı bir anlaşmaya varması gerekiyor.

'Doğru bir adım'

Bu arada, ABD Başkanı Barack Obama, Senato'nun onayladığı "mali uçurum" anlaşmasının ABD için "doğru bir adım" olduğunu belirterek, Temsilciler Meclisi'nin de bunu gecikmeden onaylaması çağrısında bulundu.

Obama, yaptığı yazılı açıklamada, Senato'daki iki partinin liderlerinin, Amerikalıların yüzde 98'ini ve küçük işletme sahiplerinin yüzde 97'sini orta sınıf vergi artışından koruyan bir anlaşmaya vardığını ve anlaşmanın Senato'da iki partinin büyük desteğiyle onaylandığını hatırlattı.

Ne Demokratların ne de Cumhuriyetçilerin istedikleri herşeyi elde ettiğine dikkati çeken Obama, "Ancak bu anlaşma ülkemiz için doğru adımdı ve Temsilciler Meclisi de bunu geciktirmeden onaylamalı" ifadesini kullandı.

Obama, anlaşmanın, orta sınıfa yatırım yaparak ve zenginlerden biraz daha fazla ödemelerini isteyerek, ekonomiyi büyüteceğini ve bütçe açığını dengeli biçimde azaltacağını kaydetti.

Anlaşmanın ayrıca, bütçe açığını azaltmaya dönük önceki çabaların üzerine inşa ettiğini belirten Obama, açıklamasına şöyle devam etti:

"Geçen yıl, harcamalarda 1 trilyon dolardan fazla kesinti yapmak için Demokratlar ve Cumhuriyetçilerle birlikte çalıştım. Bu geceki anlaşma, milyonerler ve milyarderlerden, 20 yıldır ilk kez kendi üzerlerine düşen adil payı ödemeye başlamalarını isteyerek daha da fazlasını yapıyor. Söz verildiği gibi, bu artış hemen ve kalıcı olacak.

Bütçe açığımızı azaltmak için yapılması gereken daha fazla iş var ve bunu yapmaya niyetliyim. Ancak bu geceki anlaşma, ilerleyen dönemde, yeni harcama kesintileri ve en zengin Amerikalılardan yeni gelirlerin birleşimi yoluyla bütçe açığımızı azaltmaya devam edeceğimizi temin ediyor. Süregelen mali sıkıntılarımızı ele alırken, orta sınıfın ve orta sınıfa geçmek için uğraşan herkesin yararına her gün mücadele etmeyi sürdüreceğim."