Obama: 'Mali uçurum'u önlemek için anlaşma ufukta görünüyor

ABD Başkanı Barack Obama, 'Yeni yılda vergilerin artmasını önlemeye yönelik anlaşma ufukta görünüyor, ama henüz sonuçlanmadı. Hala çözülmesi gereken konular var ama Kongre'nin bunları sonuçlandıracağını umuyoruz'' dedi.

ABD'de Demokratlar ve Cumhuriyetçiler, bir gün içinde devreye girecek vergi artırımları ve harcama kesintileri konusunda anlaşmaya varmaya çalışırken Başkan Obama bir basın toplantısı düzenledi.

Obama açıklamasında, Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasında henüz anlaşmaya varılamadığını ancak anlaşmanın ‘görüş alanı içinde olduğunu’ söyledi.

‘Hala çözülmeyi bekleyen konular olduğunu ama Kongre’nin bunu gerçekleştireceğinden umutlu olduğunu, bununla birlikte henüz bir anlaşamaya varılmadığını' belirten Obama, anlaşma için çabaların sürdüğünü söyledi.

ABD Başkanı anlaşmanın dengeli olması gerektiğini de belirtti.

Son saatler

Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nde Demokrat ve Cumhuriyetçi partilerin liderlerinin, mali uçurum olarak adlandırılan vergi artışı ve harcama kesintilerinin devreye girmesi konusunda anlaşmaları için saatler kaldı.

Senatörler, bugün, bir uzlaşmaya varıp, ortaya çıkardıkları anlaşmayı Temsilciler Meclisi'ne göndermeye çalışacaklar.

Soruna 1 Ocak itibariyle çözüm bulunmaması durumunda, Amerika Birleşik Devletleri ekonomisi tekrar duraklamaya girebilir.

Başkan Barack Obama, çözümsüzlük konusunda Cumhuriyetçileri suçluyor ve sorunun muhalefetteki parti liderlerinin, zenginler için vergi indirimlerini korumaya çalışmalarından kaynaklandığını söyledi.

Cumhuriyetçiler ve Demokratlar, Bush döneminde getirilen vergi indirimlerinin yeni yılla birlikte kaldırılacak olmasına karşı nasıl hareket edecekleri konusunda aylardır anlaşmazlık içindeler.

Taraflar bir anlaşmaya varamazlarsa, neredeyse tüm çalışan Amerikalılar gelecek yılla birlikte daha yüksek vergi ödeyecekler.

Uzmanlar, vergi artırımlarının, tüketimde azalmaya yol açacağını ve bunun da resesyonu tetikleyeceğini söyledi.

Senato'da Pazar günü yapılan yoğun müzakerelerin sonunda, yüksek vergi getirilecek gelir düzeyinin tanımlanması ve miras vergisi gibi konular üzerinde anlaşma sağlanamadı.

Bazı Cumhuriyetçiler herhangi bir vergi artışını kesinlikle kabul etmeyeceklerini söylemişti.

Taraflar arasında varılması olası anlaşmada bunun olması durumunda bu Cumhuriyetçilerin ret oyu kullanma ihtimali de bulunmakta.

Vergi artırımı

Mali uçurum, toplam 600 milyar dolar tutarındaki bir dizi bütçe uygulamasının 1 Ocak 2013'te son bulacak ya da yürürlüğe girecek olması nedeniyle ortaya çıkacak durumu ifade ediyor.

Hazine Bakanı Timothy Geithner, federal kamu borç toplamının 16 trilyon 400 milyar dolarlık tavan değerine çıkmasını önlemek için 200 milyar dolarlık bir dizi muhasebe önlemi alacaklarını söylemişti.

Daha önce uygulanmaya başlanan vergi indirimlerinin yürürlüğü 1 Ocak'ta sona erecek; keza, federal yönetimin en fazla 16 trilyon 400 milyar dolar borçlanabileceğini öngören yasal düzenleme de.

Yönetim zenginlere yönelik vergilerin arttırılmasını istiyor, ancak 1 Ocak’tan itibaren yürürlüğe girecek otomatik vergi artışları tüm kesimleri etkileyecek. (BBC Türkçe)