Obama 'mali uçurum' baskısını artırıyor

ABD Başkanı Barack Obama, ülke ekonomisinin 'mali uçuruma' düşmemesi için öne sürdüğü anlaşmayı kabul etmeleri doğrultusunda Cumhuriyetçilere baskı uyguladığı ileri sürüldü.

ABD Başkanı Barack Obama, Amerika'daki NBC kanalına yaptığı açıklamada kendisi, Cumhuriyetçilerin tek düşündüğünün zenginlerin vergi muafiyetinin korunması olduğunu belirtti.

Harcama kesintileri ve vergi artışlarının otomatik olarak devreye girmesinin engellenebilmesi için Kongre'nin yılın sonuna kadar anlaşmaya varması gerekiyor.

Anlaşma sağlanamaması durumunda Amerikalıların ödemesi gereken vergiler artacak.

Bunun Amerika'daki tüketim seviyesini etkileyerek ülke ekonomisini yavaşlatması, ve bunun sonucunca küresel ekonominin zarar görmesinden endişeleniliyor.

Cumhuriyetçiler ve Demokratlar 2011 yılının sonunda krize bir çözüm bulmaya çalışmış; bu başarısız olunca tıkanıklığı 2012 sonuna atan geçici bir anlaşma imzalamıştı.

Senato'da Demokratların lideri Harry Reid ve Cumhuriyetçilerin lideri Mitch McConnell hafta sonu boyunca müzakereler gerçekleştirdi.

Washington Post gazetesi, ikilinin yerel saatle 15:00'e kadar bir anlaşmaya varmaya çalışacaklarını; bunun daha sonra partilerinin gruplarında oylamaya sunulacağını yazıyor.

Önergenin daha sonra Senato'da ve Pazartesi günü Temsilciler Meclisi'nde oylanması öngörülüyor.

Cuma günü kaydedilip Pazar günü yayınlanan röportajda Obama, önceliğinin orta gelirlilerin ödediği vergilerin artmaması olduğunu, çünkü bunun "ekonomiye büyük zarar vereceğini" söylüyor: "Bu konuda hepimiz hemfikiriz. Bunu yapabilmemiz durumunda 'mali uçurumun' en ağır kısımlarından biri kaybolacak."

Cumhuriyetçiler ve Demokratlar, vergi ve devlet geliri gibi ana ideolojik konularda farklı düşünüyor.

Vergi artışının hangi seviyeden uygulanması gerektiği konusunda da tartışmalar devam ediyor. Demokratlar, eski Başkan George Bush'un uyguladığı, ve şimdi sona ermek üzere olan vergi indirimlerinden zenginler hariç tüm Amerikalıların yararlanması gerektiğine inanıyor. Demokratlar, yıllık geliri 250 bin dolardan yüksek olanların daha fazla vergi vermesi gerektiğini söylüyor.

Cumhuriyetçilerse yıllık geliri 400 bin doların üstünde olanların daha fazla vergi vermesi gerektiğine ve devlet gelirinin sosyal ve zorunlu harcama programlarından kesinti yapılmasıyla sağlanabileceğini düşünüyor.

Obama, şimdiye kadar zenginlerin ödemesi gereken verginin arttırılması isteğine karşılık sosyal yardım programlarından kesinti yapılmasını kabul ederek büyük tavizler verdiğini belirtti ve bunu kabul etmeyen Cumhuriyetçileri eleştirdi.

Kendisi "Cumhuriyetçiler, önceliklerinin bütçe açığıyla başa çıkılması olduğunu söylüyor, ama davranış biçimleri zenginlerin ödemesi gereken vergi miktarının arttırılmamasın öncelikleri olduğunu gösteriyor. Bu, onların tek ortak görüşü." dedi.

Obama, yaptığı önerilerin "Demokratları kızdıracak kadar adil" olduğunu ekledi.

Bazı Cumhuriyetçiler herhangi bir vergi artışını kesinlikle kabul etmeyeceklerini söylemişti. Varılan anlaşmada bunun olması durumunda bu Cumhuriyetçilerin ret oyu kullanma ihtimali bulunmakta.

Başkansa bir anlaşmaya varılmaması ve vergilerin artması durumunda 4 Ocak'ta Kongre toplandığında bunların düşürülmesi için bir kanun tasarısı vereceğini belirtti.

'Mali uçurum'

Mali uçurum, toplam 600 milyar dolar tutarındaki bir dizi bütçe uygulamasının 1 Ocak 2013'te son bulacak ya da yürürlüğe girecek olması nedeniyle ortaya çıkacak durumu ifade ediyor.

Hazine Bakanı Timothy Geithner, federal kamu borç toplamının 16 trilyon 400 milyar dolarlık tavan değerine çıkmasını önlemek için 200 milyar dolarlık bir dizi muhasebe önlemi alacaklarını söylemişti.

Daha önce uygulanmaya başlanan vergi indirimlerinin yürürlüğü 1 Ocak'ta sona erecek; keza, federal yönetimin en fazla 16 trilyon 400 milyar dolar borçlanabileceğini öngören yasal düzenleme de. (BBC Türkçe)