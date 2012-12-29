Obama 'mali uçurum'a karşı çözüm sunamadı

ABD'yi hem psikolojik hem de reel anlamda hasara uğratması beklenen 'mali uçurum'a günler kala Başkan Obama, Kongre üyeleri ile bir araya geldi. Görüşmede Obama'dan krizin önüne geçebilecek yeni bir öneri gelmedi.



ABD'nin ''mali uçurum''a sürüklenmesine günler kala, ABD Başkanı Barack Obama, Kongre'nin iki kanadığının çoğunluk ve azınlık liderleriyle bir araya geldi.

Obama ile Kongre arasında vergi artışları ve harcama kesintileri üzerine uzlaşma olmazsa, ABD 1 Ocak'tan itibaren ''mali uçurum''a sürüklenecek.

Obama, liderleri Beyaz Saray'da kabul etti.

Toplantıya, Temsilciler Meclisi Başkanı John Boehner, meclis azınlık lideri Nancy Pelosi, Senato çoğunluk lideri Harry Reid ve Senato azınlık lideri Mitch McConnell katıldı. Bunun yanında Obama'nın kabinesinden, başkan yardımcısı Joe Biden ve Hazine Bakanı Timothy Geither de toplantıda hazır bulundu.



'Yıl sonuna kadar sonuca varabiliriz'



Obama, toplantı sonrasında yaptığı basın toplantısında, liderlerle yaptığı görüşmeyi ''yapıcı'' diye değerlendirdi.

İki aydır harcama kesintilerinin uygun biçimde sağlanması ve orta sınıf Amerikalıların vergi artışlarıyla karşılaşmaması için Kongre ile müzakere ettiğini belirten Obama, yıl sonuna kadar bir sonuca varabilecekleri noktasında hala olumlu olduğunu söyledi.



'Saatler içinde eyleme geçilmeli'



Obama, ''Ama Kongre harekete geçerse, bu durumu önleyebilir'' diyerek, şu anki çıkmazın sorumluluğunu Kongre'ye yükledi. Zamanın kısıtlılığına dikkati çeken Obama, saatler içinde eyleme geçilmesi gerektiğini kaydetti.



Rest çekti



Senato liderlerinden yarına kadar bir öneri ortaya koymalarını isteyen Obama, yoksa ''temel unsurları içeren'' kendi önerisinin Kongre'de oylamaya sunulmasını istedi.



Uzlaşma çağrısı



ABD Başkanı, Noel tatilinden önce Kongre'den en azından orta gelirli vatandaşların vergilerinin artmasını önleyen ve işsizlik maaşlarının verilebilmesini sağlayan bir düzenlemeyi acil geçirme çağrısı yapmış, en son toplantıda da bu öneriyi tekrarlamıştı.

Bu önerisinin, genel kurula getirilmesi halinde, Kongre'nin iki kanadından da onaylanacağına inandığını söyleyen Obama, her iki tarafın da istediğinin yüzde 100 gerçekleşemeyeceğini hatırlattı.



Tatilini böldü



Barack Obama, Noel'den sonra, geçen yıllarda yılbaşına kadar süren tatili bölerek, Washington'a döndü ve yeniden çalışmaya başladı ama Washington siyaseti, çekişmeler nedeniyle, bu yıl da bütçe konusundaki çıkmazları aşmakta zorlanıyor.



İşsizlik yüzde 9'a çıkabilir



ABD'nin ''mali uçurum''a gitmesi halinde, ülke yeni bir ekonomik durgunluk riskiyle karşı karşıya kalacak.

Obama ve Kongre'nin anlaşamaması halinde, yeni yıl itibarıyla vergi kesintilerini de kapsayan önceki düzenlemenin süresi dolacağından, herkes için vergiler artacak. İşsizlik maaşı olan 5 milyon insanın yüzde 40'ı bu yardımları kaybedecek.

Dolayısıyla, ABD ekonomisinin ''mali uçurum'' halinde, hem psikolojik hem de reel anlamda ''ciddi hasara uğraması'' bekleniyor ve işsizlik oranının yüzde 9,1'e fırlayabileceği yorumları yapılıyor.