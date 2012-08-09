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Malatya'daki davulcu serbest bırakıldı

Malatya'da Alevi bir aile kapısının önünde davul çalınmasından rahatsız olunca davulcu ile aralarında tartışma çıktı ve bazı kişiler tarafından ailenin evi tekbir sesleriyle taşlandı

09 Ağustos 2012 22:10

Malatya'nın Sürgü beldesinde Alevi ailenin saldırıya uğradığı iddiasıyla gündeme gelen olayla ilgili tutuklanan davulcu, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

 
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Doğanşehir ilçesine bağlı Sürgü beldesinde Alevi bir ailenin saldırıya uğradığı iddiasıyla ilgili tutuklanan davulcu, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 
 
İddialar üzerine 2 Ağustos'ta çıkarıldığı mahkemece tutuklanan davulcu Mustafa Evşi'nin, avukatının tutukluluk haline yaptığı itiraz tutuksuz yargılanmak üzere sonucu serbest bırakıldığı öğrenildi. 
 
 

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