Malatya'daki davulcu serbest bırakıldı

Malatya'nın Sürgü beldesinde Alevi ailenin saldırıya uğradığı iddiasıyla gündeme gelen olayla ilgili tutuklanan davulcu, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Doğanşehir ilçesine bağlı Sürgü beldesinde Alevi bir ailenin saldırıya uğradığı iddiasıyla ilgili tutuklanan davulcu, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İddialar üzerine 2 Ağustos'ta çıkarıldığı mahkemece tutuklanan davulcu Mustafa Evşi'nin, avukatının tutukluluk haline yaptığı itiraz tutuksuz yargılanmak üzere sonucu serbest bırakıldığı öğrenildi.