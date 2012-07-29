Malatya’da tehlikeli gerginlik: Sizi Sivas’taki gibi yakacağız!..

Malatya’nın Doğanşehir İlçesi’ne bağlı Alevi ve Sünni vatandaşların birlikte yaşadığı Sürgü Beldesi’nde, sahurda evinin önünde davul çalınmasına karşı çıkan bir ailenin evi taşlanıp camları kırıldı, evin yanındaki ahır yakıldı. Olayın şokunu atlatamayan Evli Ailesi, tekbir getirip sloganlar atan 50- 60 kişilik saldırgan grubun ‘’Sizi Sivas’taki, Madımak’taki gibi yakacağız’’ diye bağırdığını söyledi.

DHA'da yer alan habere göre; Sürgü Beldesi’nde yaşayan Alevi ailelerden Evli Ailesi fertlerinin, önceki gün sahurda kapılarının önünden geçen davulcuya iddiaya göre, "Burada davul çalmayın" dedi. Davulcunun tepki göstermesi üzerine taraflar tartıştı. Beldede olay duyulunda dün gece toplanan 50 -60 kişilik grup, Kürt kökenli ve Alevi olduğunu söyledikleri Evli Ailesi’nin evinin önünde toplandı. Tekbir getiren grup evi taşlamaya başlarken bazı kişilerde ateş yakarak evin yanındaki ahırı ateşe verdi.

Evin camları kırıldı, ahır yıkıldı

Olay yerine gelen jandarma timi müdahale ettiği grubu engelleyemeye çalışırken, Evli Ailesi’nin fertleri korku içinde elektrikleri kapatıp gizlendikleri evde, jandarmanın öfkeli kalabalığı dağıtmasını bekledi. Beldedeki jandarmalar kalabalığı dağıtmakta yetersiz kalınca Doğanşehir İlçesi’nden takviye ekip istendi.

İstiklal Marşı söyleyip, ’Bu aile bugün buradan gidecek’ diyen kalabalığın taşladığı evin camları kırıldı. Gruptakiler evin yanındaki ahırı ateşe verince jandarma havaya uyarı ateşi açtı. Yaklaşık 2 saat süren olaylar, gelen takviye ekiplerin öfkeli kalabalığı dağıtmasıyla son buldu.

’Bizi linç etmeye geldiler’

Evli taşlanan ve ahırı yakılan Hüseyin Hasan Evli, bugüne kadar Sürgü Kasabası’nda herkesin kardeşçe yaşadığını söyledi. Hasan Hüseyin Evli, "Bizim istediğimiz birlik beraberlik. Kardeş kardeş yaşamak istiyoruz. Biz böyle olaylar istemiyoruz. Çünkü neden? Çorum’da yaşandı, Maraş’ta yaşandı, Malatya’da yaşandı da ondan. Biz kalkıp da bugüne kadar kimseyi incitmedik" dedi.

Yaşadıkları dehşet gecesini anlatan Leyla Evli de olaylar sırasında cep telefonu ile kaydettiği görüntüleri ve eve atılan taşları basın mensuplarına gösterdi. "Bizi linç etmeye geldiler" diyen Leyla Evli, şunları söyledi:

"Bizi öldürmeye gelmişler, zaten adamların amacı belliydi. ’Kürtlere ölüm’, ’Alevilere ölüm’, ’Sizi burada barındırmayız, gidin buradan, gitmeseniz de biz sizi öldüreceğiz’ diyerek bizi tehdit ettiler. Biz sadece bir gece öncesinde dedik ki pencereyi açtık, ’Bizi rahatsız etmeyin biz uyuyoruz, oruç da tutmuyoruz. Ertesi sabah erkenden 4- 5 kişi işe gideceğiz’ dedik. Toplanan kalabalık, ’Biz Sivas katliamı gibi yapacağız’, ’Madımak’taki gibi yapacağız, yakacağız sizi’ dediler."

Jandarma güvenlik önlemi aldı

Olay sonrası çok sayıda jandarma ekibi beldede güvenlik önlemi alarak nöbet tutmaya başladı. Beldede bugün durumun sakin olduğu belirtildi.

Doğanşehir Kaymakamlığı’na vekalet eden Akçadağ Kaymakamı Erhan Günay, Doğanşehir Belediye Başkanı CHP’li İbrahim Karaman, Sürgü Belediye Başkanı Ak Partili Faruk Taşdemir ve İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri bugün Sürgü Beldesi’ne giderek inceleme yaptı.

CHP Malatya İl Yönetimi’nden bir heyet de bugün Evli Ailesi’nin ziyaret ederek bir süre görüştü.