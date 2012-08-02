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Malatya'daki davulcu tutuklandı

Alevi ailenin saldırıya uğradığı iddiasına neden olan olayla ilgili Ramazan davulcusu Mustafa Evşi tutuklandı

02 Ağustos 2012 17:41

Doğanşehir ilçesine bağlı Sürgü beldesinde Alevi ailenin saldırıya uğradığı iddiasına neden olan olayla ilgili Ramazan davulcusu Mustafa Evşi tutuklandı.

Jandarmadan yapılan yazılı açıklamada, Evli ailesinin evinin önünde davul çaldığı belirtilen Mustafa Evşi’nin, ifadesinin alınmasının ardından Doğanşehir Adliyesi’ne sevk edildiği ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı bildirildi.

Açıklamada, olay sırasında Evli ailesinin evini taşladıkları şüphesiyle ifadeleri alınan 23 şahsın Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildiği ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldıkları belirtildi.

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