Malatya Uluslararası Film Festivali’nde emekçiler unutulmadı

Malatya Uluslarası Film Festivali 5. yaşını “Türk Sineması” temasıyla kutladı. Beş yıldır aralıksız düzenlenen festivalde, yönetmen, yapımcı ve aynı zamanda senarist olan Malatyalı Ünal Küpeli “Onur ödülü”ne, yapımcı Necip Sarıcı “Emek ödülü"ne değer görüldü.

Festivalde emekçiler unutulmadı

1973 yılında ilk uzun metraj filmi olan “Yılkı Atı” ile sinemaya merhaba diyen Küpeli, döneminin çok konuşulan “Hanımın Çiftliği”, “Alçaktan Uçan Güvercin” gibi pek çok dizi-filme de imzasını attı. İstanbul’a ve aşka bir başka bakmamızı sağlayan “Ah Güzel İstanbul” filmi başta olmak üzere “Yusuf ile Kenan”, “Kuyu”, “Bir Düğün Masalı”, “Çökertme” gibi filmlerin yapımcılığını üstlenen Sarıcı ise, yapımcılığının yanı sıra oyunculuğuyla, ses mühendisliğiyle ve yaptığı film müzikleriyle de yüzlerce filme emek verdi.

Malatya Valiliği’nin koordinasyonunda, Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin ana sponsorluğunda, Malatya Kayısı Araştırma-Geliştirme ve Tanıtma Vakfı tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Başbakanlık Tanıtma Fonu, Battalgazi Belediyesi, Yeşilyurt Belediyesi ve İnönü Üniversitesi’nin destekleri ile düzenlenen 5. Malatya Uluslararası Film Festivalinde ödüller, 21 kasım cuma gecesi, Malatya Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenecek olan ve sunuculuğunu Ayşe Tolga ve Serhat Mustafa Kılıç’ın üstlendiği festival açılış töreninde sanatçılara takdim edilecek.