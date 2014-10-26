Gazetecilikte Cesaret Ödülleri 25. kez sahiplerini buldu

Uluslararası Kadın Medya Vakfı (IWMF), 25. Gazetecilikte Cesaret Ödüllerini (Courage in Journalism Award) dağıttı. NBC News’ten Cynthia McFadden ve CBS News’ten Norah O'Donnell ‘in sunuculuk yaptığı tören New York’ta 600’e yakın gazetecinin katılımıyla düzenlendi.

25. Gazetecilikte Cesaret Ödülleri (Courage in Journalism Award) CNN Beyrut muhabiri Arwa Damon’a, Eastern DR Congo gazetesi yayın yönetmeni Solange Lusiku Nsimire’e ve Sırbistanlı araştırmacı gazeteci Brankica Stanković'e verildi.

Bianet’te yer alan habere göre, törende bu sene Afganistan’da hayatını kaybeden AP fotomuhabiri ve 2005 Cesaret Ödülü sahibi Anja Niedringhaus da anıldı.

Ödül konuşmaları

Damon, ödülü temel haklar mücadelesinde hayatlarını feda edenlere adadı.

Nsimire, Kongo’da giderek artan bir sansür baskısı ve korkuyla karşı karşıya olduklarını anlatırken, “Ama bizim gazetemizde ne sansüre ne de oto-sansüre yer var” diye konuştu.

Hayatını 2009’dan beri 7/24 polis koruması altında yaşayan Stanković ise “Hayatım başıma gelenlerden dolayı aksiyonlu bir gerilime dönüştü ama bu yolu ben seçtim ve pes etmeyeceğim” dedi.

Anja Niedringhaus Fotomuhabirlikte Cesaret Ödülleri

AP fotomuhabiri Anja Niedringhaus (1965-2014), hayatını çatışma bölgelerinde savaşın insanlar üzerindeki etkisini belgelemeye adamıştı.

Nisan 2014’te Afganistan’da Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde halka oy pusulası dağıtılmasıyla ilgili bir haber peşindeyken silahlı bir erkek tarafından öldürüldü.

IWMF, Niedringhaus’ın anısını yaşatmak için her sene bir kadın fotomuhabiri Anja Niedringhaus Fotomuhabirlikte Cesaret Ödülü vereceğini açıkladı.