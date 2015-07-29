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Çevre

Mahkemenin iptal kararına rağmen 3. köprü yolları inşası devam ediyor

Kuzey Marmara otoyolunda bazı bölümleri asfaltlanarak kullanıma hazır hale getirildi

29 Temmuz 2015 16:00

Mahkemenin Beykoz ve Sarıyer Rumelifeneri'ndeki bağlantı yollarına ilişkin iptal kararına rağmen 3. Köprü inşaatına devam ediliyor. Yapımına 2013 yılında başlanan 3 milyar dolar maliyetli 3. köprü ve Kuzey Marmara Otoyolu projesinde köprü kuleleri arasındaki ana kablonun döşenmesinde kullanılacak kedi yolu tamamlandı. 

Kuzey Marmara otoyolunda bazı bölümleri asfaltlanarak kullanıma hazır hale getirildi. Proje kapsamında henüz tamamlanmayan viyadük, altgeçit ve üstgeçitlerde çalışmalar da sürüyor.

DHA'da yer alan habere göre, Yavuz Sultan Selim ismi verilecek olan 3. boğaz köprüsünde iki yaka geçtiğimiz aylarda, iki kule arasına kılavuz kablo çekilmesiyle ilk defa bir araya gelmişti. Ana kablonun döşenmesinde kullanılacak “Cat Walk” ismi verilen Kedi yolunun iki yaka arasında yapılmasının ardından Avrupa ve Anadolu yakası bir kez daha bir araya geldi. Köprü üzerinde işçi ve mühendislerin artık yürüyerek karşıdan karşıya geçebildiği belirtildi. Kule kablo dağıtım semeri ve kablo bileziklerinin üretiminin ise İtalya’da yapıldığı belirtildi. İtalya’dan gemiyle getirilen bu elemanların kulelerin zirvesine yerleştirme işlemlerinin bitmek üzere olduğu, bu işlemin tamamlanmasının ardından ana kablonun döşenmesine başlanacağı öğrenildi.

Geçtiğimiz günlerde, İstanbul 3. Köprüsü’nün bağlantı yollarının Beykoz ve Sarıyer Rumelifeneri’ndeki Boğaziçi geri görünüm ve etkilenme bölgesinde yer alan geçişlerine ilişkin imar planı iptal edilmişti. 

Mimarlar Odası ile Şehir Plancıları Odası’nın açtığı davada, İstanbul 8. İdare Mahkemesi Kuzey Marmara Otoyolu’nun bölgeye ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca 2013’te onaylanan 1/5000’lik plan tadilatını hukuka aykırı buldu. Mahkeme, plan tadilatında Çevre Düzeni Planı’nın ihlal edildiği, bakanlıkça yapılan planın Boğaziçi Kanunu’na göre hukuka aykırı olduğu tespitinde bulundu.

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