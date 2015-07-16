3. köprü planı, İBB Meclisi'nden geçti

Sarıyer ve Beykoz görünüm ve etkilenme bölgesinde yer alan 3. köprünün bağlantı yolları ile ilgili imar planı değişikliği, İstanbul 8. İdare Mahkemesi’nin iptal kararının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde kabul edildi.

İstanbul 8. İdare Mahkemesi, 27 Nisan 2015 tarihli iptal kararında, Boğaziçi alanında kalan alanlarda Boğaziçi Kanunu’nun uygulanması gerektiğini ve plan yapma yetkisinin İBB Başkanlığında olduğuna karar vermiş, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca yapılan planı yetki yönünden hukuka aykırı bulmuştu. İptal edilen 3. Köprü ve Kuzey Marmara Otoyolu’na ilişkin 1/5000 ölçekli plan değişikliği İBB meclisinden CHP’li üyelerin itirazları ile geçti.

Orman tahribatı had safhaya ulaşabilir

Hürriyet’te yer alan habere göre, İBB Meclisinde oylanan teklifte, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğünün "yol güzergahı ve bağlantı yollarının çok büyük bir kısmının orman sınırları içerisinde kaldığı, gelecekte yapılması muhtemel bağlantı yollarının orman alanlarında kalması durumunda orman tahribatı gelecekte had safhalara ulaşabileceğinden orman tahribatının en az seviyede tutulması için projede sunulanın dışında orman alanları içerisinde bağlantı yolu yapılmamasının teminat altına alınması gerektiği" görüşlerine yer verildi.

Orman tahribatının en aza indirilmesi için orman dışı alanlardan alternatif güzergahların seçilmesi, bunun mümkün olmadığı durumlarda ise yol güzergahının tüneller ve viyadükler ile geçirilmesi gerektiğinin altı çizildi.

CHP: Hala şansımız var, projeyi durduralım

Plan değişikliğine ‘hayır’ oyu kullanan CHP’li Meclis üyeleri adına konuşan Esin Hacıalioğlu, "Hala şansımız var, projeyi durduralım. Otoyolların yapılmasından sonra yeni bir şansımız olmaz. Bu plana imza atmak zorunda kalmayın. Bize yapılan dayatmalara hep beraber hayır diyelim" diye konuştu. Hacıalioğlu’nun konuşması sırasında CHP’li meclis üyeleri ’3. Köprü Cinayettir’ yazılı pankartlarla konuşmaya destek verdi. Ak Partili üyeler ise eleştirilere yanıt vermedi. Kuzey Ormanları Savunması üyelerinin de meclis balkonunda izlediği oturumda özel güvenlik görevlileri sıkı güvenlik önlemi aldı. Oturumda herhangi bir gerginlik yaşanmadı