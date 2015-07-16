Erdoğan'dan 3. Köprü yorumu: Helikopterden izliyorum, aşağıda karıncalar dolaşıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üçüncü köprü işçileriyle iftarda bir araya geldi. Buradaki konuşmasında 'birlik' mesajı veren Erdoğan, "Bizi bölmek isteyenlere karşı birlik beraberliğe çok ihtiyacımız var. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından niçin güceniyoruz, niçin utanıyoruz? Bizim ikinci bir bayrağımız olamaz. Devlet içinde devlet asla kabul edilemez" dedi.

3. köprü çalışmalarına da değinen Erdoğan iş makinalarına ‘karınca’ bencetmesi yaptı. Erdoğan “Şimdi helikopterden izliyorum, aşağıda karıncalar dolaşıyor. Bütün iş makineleri, kamyonlar adeta bir karınca gibi. Çok yoğun bir çalışma va” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımı devam eden üçüncü havalimanı merkez şantiyesinde işçilerle birlikte iftarda bir araya geldi. Burada bir konuşma yapan Erdoğan, şunları söyledi:

- Türkiye geçen 12 yılda sağladığı iftihar verici ilerleme sayesinde dünya çapında projeleri hayata geçiren, dünyada kendinden söz ettiren bir ülke oldu. Yeni havalimanı inşaatı bu projelerin en önemlilerinden biridir. Buraya gelmeden önce Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün son halini gördüm. Bütün yolları gördük. Hamdolsun, gayet güzel bir şekilde devam ediyor. Bir de körfez köprüsünü gördük. Tabii havadan buraları görmek ve şantiyelerin büyüklüğünü havadan izlemek insana başka bir gurur veriyor. 2018'in ilk çeyreğinde inşallah Türkiye'nin kazanacağı bu havalimanı, inşallah dünyanın her yerinde bir iftihar vesilesi olacak.

'Helikopterden izliyorum aşağıda karıncalar dolaşıyor'

- Bizim Kanal İstanbul'u da ne yapıp yapıp gerçekleştirmemiz gerekiyor. O zaman İstanbul farklı bir cazibe merkezi haline gelecektir. KDV"si hariç 12 milyar Avro'yu bulacak. Devlete 22 milyar Avro gelir sağlayacak. Fakat bunu hazmedemeyenler var. Fakat biz ne diyoruz; at denize, balık bilmezse halik bilir. Yolumuza devam ediyoruz. Bilindiği gibi bu projenin ihalesini Temmuz 2013'te yaptık. Neler söylemediler... Şimdi helikopterden izliyorum, aşağıda karıncalar dolaşıyor. Bütün iş makineleri, kamyonlar adeta bir karınca gibi. Çok yoğun bir çalışma var. 5 bin 328 işçi ve 533 mühendis olmak üzere şu anda inşaatta 5 bin 861 kişi görev yapıyor. İlerleyen aşamalarda bu sayının 30 bine kadar çıkacağını söyledi bana arkadaşlarım. 1200'ü kamyon 1600 iş makinesi de şantiyede faaliyet gösteriyor. Bu sayı 3 bine çıkacak. Buradan tüm milletimize sesleniyorum: İşsizim diyen operatörlere, kamyon şoförlerine sesleniyorum. Bakın bu şantiyede şoför aranıyor. Sigortası, vesairesi olduğu halde gelmiyorlar. Ondan sonra da 'İşsizim' diye dolaşıyorlar. E işte iş var, haydi gel! Maalesef yan gelip yatarak para kazanmaya alışanlar var. Terleyerek değil. Bak, karşımde terleyenler var. Onun için sizi kutluyorum.

- Üçüncü havalimanı tamamlandığında burada 100 bin kişi çalışacak. Şu an Sabiha Gökçen'e günde 628 uçak kalkışı var, yetmiyor. Atatürk Havalimanı'nda sıkıntı var. Yavuz Sultan Köprüsü bittiği zaman ağır vasıtaları oraya çekmiş olacağız. Yani şehir merkezine en geç yarım saatte inecek bir duruma geliyor. Ve milletçe gururlanacağız. günde inşallah 100 bin araç geçişi kapasiteli 2 katlı Boğaz'ın altına inşaat edilecek Avrasya Tüneli de sürüyor. 2017'de açılacak. 2 yıl olmadan Türkiye'nin nüfusunun yarısı kadar insan Marmaray'ı kullandı. İzmit Körfez geçişi köprüsünün bu yıl sonunda bitmesi bekleniyor. Belki biraz sarkma olabilir.

'Devlet içinde devlet asla kabul edilemez'

- Benim burada en çok üzerinde durmak istediğim konu şu: Birlik ve beraberliğe çok ihtiyacımız var. Bizi bölmek isteyenlere karşı birlik beraberliğe çok ihtiyacımız var. Biz, Kürt'üyle, Türk'üyle, Çerkezi'yle, Arap'ıyla, bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Tek millet olacağız, tek bayrak olacağız, tek vatan olacağız, tek devlet olacağız. Millet kavramı, içinde her türlü etnik kimliği barındıran bir kavramdır. Bunu farklı yerlere çekmenin hiçbir anlamı yok. Onun için bizim şu anda vatandaşlık bilincini bir kenara koymamızın anlamı yok. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından niçin güceniyoruz, niçin utanıyoruz? Bizim ikinci bir bayrağımız olamaz. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Devlet içinde devlet asla kabul edilemez.

İşçiye 2 bin 500 lira bayram ikramiyesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının sonunda şantiyede çalışanlara bir de müjde verdi. Erdoğan, "Müteşebbislere bu bayram tüm şantiye çalışanlarını bir sevindirin diye rica ettim. Sağolsunlar, 'Ne derseniz onu yapalım' dediler. Ast, üst hiçbir ayrım yapmadan 2 bin 500 lira bu bayramda birer hediye verecekler. Dolayısıyla ben üç firmamıza da huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum" dedi.