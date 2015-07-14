Erdoğan: 3. Havalimanı'nı, 3. köprüyü yaptırmayacaklarmış; karşılarında beni bulurlar! Ne demek o?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul'da TÜMSİAD iftar programında konuştu. Anayasaya aykırı tek bir işleminin olmadığını vurgulayan Erdoğan "3. Havalimanı'nı yaptırmayacaklarmış, 3. Köprü'yü durduracaklarmış. Ne demek o? Büyük projeleri rafa kaldırmayı amaçlayan bir koalisyon görüşmesi yapmak isteyenler, karşılarında beni bulur" diye konuştu.

'3 günlük turdan sonuç alınamazsa...'

Türkiye yeni bir hükümet kurma sürecinde. Bu süreci kolaylaştırmak için elimden geleni yaptım yapacağım. Mecliste en fazla milletvekili bulunan partinin genel başkanına görev verdim. Bu 3 günlük turdan sonuç alınamazsa Ramazan Bayramı’ndan sonra süreç tekrar devam edecek. Türkiye'nin yeni ve büyük kararlar alabilecek ve bunu kararlılıkla uygulayabilecek bir hükümete ihtiyacı var. Artık cumhurbaşkanı diğer görevlerinin yanında millete karşı da doğrudan sorumludur. Koalisyon görüşmelerini daha başlamadan sulandırmaya kimsenin hakkı yoktur. Cumhurbaşkanı olarak anayasaya aykırı tek bir işlemim yoktur. Anayasa ve yasaların verdiği yetkiyi kullanıyorum.

‘Karşılarında beni bulur’

Büyük projeleri rafa kaldırmayı amaçlayan bir koalisyon görüşmesi yapmak isteyenler, karşılarında beni bulur.

3. Havalimanını yaptırmayacaklarmış. 3. köprüyü durduracaklarmış, ne demek o? Bunların zaten dikili bir ağacı olmadı. Hâlâ aynı anlayışla devam ediyorlar.

‘Organik değil inorganik ilişkileri varmış’

Son birkaç gün içinde Güneydoğu’da olanları görüyorsunuz. Barajlara saldırıyorlar. Askeri amaçla yapılıyormuş! Uzantısı olan siyasi partinin ‘ne yapıyorsunuz’ dediğini duydunuz mu? 3 tane TIR’ı yaktılar. ‘Ne yapıyorsunuz’ dediğini duydunuz mu? ‘Doğrudan bir ilişkimiz yok’ dediler. Organik değil inorganik ilişkileri varmış. Bütün bunları görmemezlikten gelmek bu ülkeye yanlışlık olur, ihanet olur. 6-7 Ekim’i unutmadık. Allayıp, pullayıp malum medya gruplarına sunduklarını da biliyoruz.

Siyaset meydanı er meydanıdır. Peşrev faslı bırakılmalı, artık hizmet faslına geçilmelidir. Eğer bu olmayacaksa, yeniden millete gidilmelidir.

Milletimizin tahammülü ve sabrı azalıyor.

Mecliste kazandıkları sandalyelerini kaprise, şantaja dönüştürmek isteyenlere sorumluluklarını hatırlatıyorum.

‘İlk fırsatta bu tahammülsüzlere hak ettikleri cevap verilecek’

Sanatçı ve sporculamıza saldırılar başlatıldı. Üzüntü duydum. İşi bizim iftarımıza katıldığı için etkinliklerini iptal eden densizler çıktı.İnsan haklarını kimseye bırakmayan bu çevrelerin gerçek yüzünü görmüş olduk. Biz sonuna kadar yanlarındayız. Kendi ahlaklarının gereğini yerine getiriyorlar. İnşallah ilk fırsatta bu tahammülsüzlere hak ettikleri cevabı verecektir diye düşünüyorum."

İşte Erdoğan’ın açıklamalarından satırbaşları:

"TÜMSİAD tavrını samimi bir şekilde ortaya koydu. Milli iradenin yanında yer aldılar. Bu dayanışma sayesinde ülkemiz girdaplardan kurtuldu. 7 Haziran seçimlerinde gördüğümüz izlenimleri aynı çerçevede görüyorum. Türkiye'nin son 12 yıldaki kazanımlarını koruma noktasındaki tavrını ortaya koymuştur.

Umutsuzluk küfre eşdeğerdir çalışacağız ve ilahi gücün tahakkuğunu bekleyeceğiz.