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Yaşam

HDP’li Garo Paylan: Köprü ve otoyollar 'Noel, Paskalya ve Roş Aşana’da niye ücretsiz değil

'Türkiye’de Hristiyan, Musevi, Ezidi ve diğer dinlere mensup vatandaşlar olduğu gerçeği unutulmamalı'

15 Temmuz 2015 17:04

HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, Ramazan ve Kurban Bayramlarında olduğu gibi Noel, Paskalya, Roş Aşana ve Çarşamba Sor gibi dini bayramlarda neden köprü ve otoyol geçişlerinin ücretsiz olmadığını sordu.

Garo Paylan, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Feridun Bilgin’in yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, anayasaya göre devletin her dine ve her vatandaşına eşit yaklaşması gerektiğini vurgulayarak “Her yıl Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramlarında, bir bayram jesti olarak vatandaşların bayram süresince köprü ve otoyollardan geçişleri ücretsizdir. Bu uygulamayı doğru bulduğumu, kamu malları ve altyapı kullanımında vatandaştan ücret alınmaması gerektiğini belirtmek isterim” dedi.

 

'Anadolu'da binlerce yıldır kutlanan bayramlar devletçe yok sayılıyor'

 

Paylan şöyle konuştu: “Ancak Ramazan ve Kurban bayramına yönelik bu uygulama, bizlere Türkiye’de Hristiyan, Musevi, Ezidi ve diğer dinlere mensup vatandaşlar olduğu gerçeğini de unutturmamalıdır. Bu topraklarda yaşayan kadim halklar, sadece Ramazan ve Kurban bayramını değil; Noel, Paskalya, Roş Aşana ve Çarşamba Sor gibi dini bayramları da kutlamaktadır. Ancak Anadolu’da binlerce yıldır kutlanan bu kadim bayramlar, bugün devlet nezdinde yok sayılmaktadır. Anayasaya ve evrensel demokratik normlara göre devlet her dine ve her vatandaşına eşit yaklaşmalıdır. Bu yüzden Ramazan ve Kurban bayramlarındaki bu uygulama Hristiyan, Musevi, Ezidi vd. dinlere mensup Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının dini bayramlarını da kapsamalıdır.”

 

'Sadece Müslümanlara mı özel?'

 

HDP'li Paylan ardından, “Ramazan Bayramları ve Kurban Bayramlarında alışılageldik olan bu uygulama, Hristiyan, Musevi, Ezidi ve diğer dinlere bağlı mensup vatandaşların, Noel, Paskalya, Roş Aşana, Çarşamba Sor vb. dini bayramlarında neden yürürlüğe konulmamaktadır? Benzer uygulamayı Hristiyan, Musevi, Ezidi, vd. dinlere mensup vatandaşların dini bayramlarında da yürürlüğe koyma konusunda, Bakanlığınız nezdinde yapılan veya devam eden bir çalışma var mıdır? Böyle bir çalışma yapılıyorsa hangi aşamadadır? Böyle bir çalışma yapılmıyorsa bunun gerekçesi nedir? Bu durum sadece Müslüman olan Türkiye vatandaşlarına yönelik özel bir durum mudur? Bu durum, Anayasa’nın “Kanun Önünde Eşitlik” başlığı altındaki 10. maddesine aykırılık taşımakta mıdır?” sorularına yanıt istedi.

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