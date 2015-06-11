3. Köprü’nün bağlantı yollarına iptal

İstanbul 3. Köprüsü’nün bağlantı yollarının Beykoz ve Sarıyer Rumelifeneri’ndeki Boğaziçi geri görünüm ve etkilenme bölgesinde yer alan geçişlerine ilişkin imar planı iptal edildi.

Mimarlar Odası ile Şehir Plancıları Odası’nın açtığı davada, İstanbul 8. İdare Mahkemesi Kuzey Marmara Otoyolu’nun bölgeye ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca 2013’te onaylanan 1/5000’lik plan tadilatını hukuka aykırı buldu. Mahkeme, plan tadilatında Çevre Düzeni Planı’nın ihlal edildiği, bakanlıkça yapılan planın Boğaziçi Kanunu’na göre hukuka aykırı olduğu tespitinde bulundu.

Ali Dağlar'ın Hürriyet'te yer alan haberine göre, İstanbul 8. İdare Mahkemesi’ne başvurad davacı iki odanın avukatları Can Atalay ve Koray Cengiz, 1/25.000 ölçekli Kuzey Marmara Otoyolu Nazım İmar Planı’nın imar mevzuatındaki plan tanımlarıyla hiçbir ilgisi olmayan, tek bir arazi kullanım kararının yer almadığı, sadece Boğaziçi geçişi ve çevre yollarının gösterildiği güzergah şeması niteliğinde bir plan olduğu, bu güzergahın doğal kaynakları, ekolojik rezervleri olumsuz etkileyeceği iddialarıyla iptalini istediler. Davalı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Karayolları Genel Müdürlüğü, planın şehircilik ilkelerine, mevzuata ve kamu yararına uygun oluduğu iddiasıyla davanın reddini istediler.

Boğaziçi Kanunu'na aykırı

Mahkemenin 27 Nisan 2015 tarihinde oy birliğiyle aldığı kararda şöyle denildi: “Sahil bölgesi ve öngörünüm bölgesine ilişkin planlar dahi yerel yönetim birimi tarafından yapılıp, Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kurulu onayı ile yürürlüğe girmekteyken, geri görünüm bölgesine ilişkin planların evvliyatla ilgili belediye tarafından yapılması gerekir. Davaya konu planların devamı olan ve Boğaziçi Öngörünüm bölgesinde kalan Beykoz (Poyrazköy) ve Sarıyer (Garipçe) ilçelerinde 3. Köprü Boğazı Geçişi Nazım ve Uygulama İmar Planları ile 1/5000 ölçekli Kuzey Marmara Otoyolu Boğaziçi Doğal Tarihi Sit değerlerini içeren Nazım İmar Planı değişikliği, Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kurulu’nca onaylanmış olup, söz konusu planların iptali istemi İle mahkememiz nezdinde davalar açılmış bulunmaktadır.

Bu haliyle Boğaziçi Öngörünüm bölgesinde kanunun özel hükümleri uygulanırken, Boğaziçi Geri görünüm bölgesinde anılan hükümlere riayet edilmediği anlaşılmaktadır. Bu durumda Boğaziçi alanında kalan alanlarda yapılacak planlarda 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu hükümlerinin uygulanması gerektiği, anılan kanuna bağlı olarak da geri görünüm ve etkilenme bölgesinde kalan davaya konu planlama bölgesinde plan yapma yetkisinin İBB Başkanlığı’na ait olmasına kmarşın, davalı Bakanlıkça yapılan planda yetki yönünden hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Açıklanan nedenlerle dava konusu planların iptaline..”