Kılıçdaroğlu: Sırf AKP başlattı diye 3’üncü köprü ve 3’üncü havalimanı projesini durdurmayız

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, AKP’nin başlattığı büyük projelere ilişkin olarak, “Öncelikle projelerin fizibilitesine bakarız. ‘Onlar başlattı, biz durduralım’ mantığıyla yaklaşmayız” dedi. “İstanbul’a 3’üncü köprü projesi yürüyor. İktidara gelirsek projenin çevreye verdiği zararı azaltmanın yolunu ararız. 3’üncü havalimanında da aynı şeklide davranırız” diyen Kılıçdaroğlu, “Aslında tüp geçit daha doğru yöntem. Keşke 3’üncü köprü yerine bir tünel daha yapılsaydı. Kanal İstanbul ise tümüyle hayal bir proje” ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, Türkiye’de yanlış dış politikanın büyük kayıplara yol açtığını belirterek, “Hesaplarımıza göre Türkiye’ye birinci sınıf demokrasi gelirse, dış politika barış eksenine oturursa, yılda 40-50 milyar dolar yabancı sermaye rahatlıkla gelir. Sadece Ortadoğu’da barışın sağlanmasının bizim ekonomiye 50 milyar dolarlık katkısı olur” dedi.

Kılıçdaroğlu’nun Antalya mitingi yolculuğunda uçakta kendisine eşlik eden gazeteciler arasında bulunan Hürriyet yazarı Vahap Munyar’ın “Sadece Ortadoğu barışı 50 milyar $” başlığıyla yayımlanan (4 Mayıs 2015) yazısından bazı bölümler şöyle:

Kılıçdaroğlu, bu seçim döneminde ortaya koydukları farkla söze başladı:

- İlk kez toplumun sorun alanlarına doğrudan girdik. Yoksulluk, işsizlik, çiftçi için çözüm ürettik. Biz iktidara gelince refahı tabana yayacağız. Türkiye üretecek, zenginleşecek ama bundan herkes nasibini alacak.

2002’den buyana gelir uçurumunun büyüdüğünü savundu:

- 2002’de toplumun yüzde 1’i toplam servetin yüzde 39’una sahipti. 2014’te bu oran yüzde 54.3’e çıktı. Gelir dağılımında olağanüstü bozukluk var. Bu durum, yoksul nüfusu 17 milyona ulaştırdı.

Ak Parti’nin yoksulluğu istismarı seçtiğini öne sürdü:

- AKP, “CHP gelirse sosyal yardımlar kesilecek” diyor. Tersine sosyal yardımları insanileştireceğiz. Aile Sigortası ile yoksulluğu ortadan kaldıracağız.

Ak Parti’nin, “Tek parti iktidarı biterse, biz gidersek istikrar bozulur, ekonomi çöker” iddiasını anımsattık:

- Erdoğan, ekonominin 3 yıldır patinaj yaptığını kendisi söyledi. Doları kontrol edemeyen bir hükümet istikrardan söz edebilir mi? İşsiz sayısı çalışanların sayısını cumhuriyet tarihinde ilk kez bu dönemde aştı. Yanlış dış politika, büyük kayıplara yol açtı. Irak ve Suriye’ye dönük yanlışların faturası 16.7 milyar dolar. Bu mu istikrar?

Küresel sermayenin önemini anımsattık:

- Hesaplarımıza göre Türkiye’ye birinci sınıf demokrasi gelirse, dış politika barış eksenine oturursa, yılda 40-50 milyar dolar yabancı sermaye rahatlıkla gelir. Irak’a gittiğimde Başbakan gelecek 10 yılda 500 milyar dolarlık yatırım yapacaklarını belirtip, “Bunları büyük ölçüde Türk işadamları yapacak” dedi. Ardından, “Biz size otobanı açıyoruz, siz pencereden girmeye kalkıyorsunuz” serzenişinde bulundu.

Irak, Suriye, Libya ve Mısır’ın Türkiye için “can damarı” konumunda olduğunu vurguladı:

- Sadece Ortadoğu’da barışın sağlanmasının bizim ekonomiye 50 milyar dolarlık katkısı olur.

Yabancı sermayenin mevcut hukuk sisteminden ürktüğüne işaret etti:

- Türkiye’de hukuk şu anda yabancıların anladığı anlamda “evrensel” değil. Yabancı sermaye mevcut hukuk sistemiyle Türkiye’de mal güvenliğinin olmadığını düşünüyor.

AK Parti, 12-13 yılda küresel sermaye çekmede rekor kırdığını sıklıkla dile getiriyor... Yıllık küresel sermaye rekorunun 20 milyar doları aşarak kırıldığı biliniyor...

CHP iktidara gelirse, yılda 50 milyar dolar küresel sermaye çekebilir mi?

‘Aile sigortası evde kadını güçlü kılacak’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na Ankara’dan Antalya’ya giderken kentin eski Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı, şimdi milletvekili adayı olan Çetin Osman Budak, dönüşte de Erdoğan Toprak eşlik etti. Kılıçdaroğlu’na sorduk:

- Sizin Aile Sigortası ile mevcut sosyal yardımlar arasında ne fark var?

- AKP’nin sosyal yardım sistemi insan onuruyla bağdaşmıyor. Sosyal devlet yoksulluğu afişe etmez. Biz Aile Sigortası ödentisi ile yoksul ailelerin aylık gelirinin 720 liranın altına düşmemesini sağlayacağız. 3 milyon 750 bin hanede bu para aile adına kadınların hesabına yatırılacak. Böylece ailede kadının yeri güçlenecek.

Yardımın ömür boyu sürmeyeceğini kaydetti:

- İstidam politikasını geliştireceğiz. Devlete yeni işçi alınacağı zaman öncelik yoksullarda olacak. Ailenin bir ferdi 1500 lira net asgari ücretle işe girinceAile Sigortası ödemesi kesilecek.

‘Onlar yatıp kalkıp Derviş'e dua etsin’

Kemal Kılıçdaroğlu’na Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun şu sözlerini anımsattım:

- Başbakan, “CHP, iktidara gelirse vaatleri için Hazine’yi boşaltacak, krize yol açacak. Kemal Derviş’le IMF’den para dilenecek” diyor.

- Yatıp kalkıp Kemal Derviş’e dua etsinler. Onun reformlarının üzerine oturdular. Ayrıca, bizim vaatlerimizin faturası Başbakan’ın iddia ettiği gibi 150 milyar lira değil, 57 milyar lira dolayında.

‘Erdoğan'la Bakanlar Kurulu'nu kabul etmeyiz’

Kemal Kılıçdaroğlu’na sorduk:

- İktidara gelirseniz Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ayda bir Bakanlar Kurulu’na başkanlık etmesini nasıl karşılarsınız?

- İcranın başı Başbakan’dır. Yasalar çerçevesinde Cumhurbaşkanı’na bilgi verir. Olağanüstü durum olmadıkça Bakanlar Kurulu’na başkanlık yapmasını kabul etmeyiz.

‘Sırf 'onlar başlattı diye' projeler durmaz’

Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti iktidarının başlattığı büyük projelere bakışını ortaya koydu:

- Öncelikle projelerin fizibilitesine bakarız. “Onlar başlattı, biz durduralım” mantığıyla yaklaşmayız. İstanbul’a 3’üncü köprü projesi yürüyor. İktidara gelirsek projenin çevreye verdiği zararı azaltmanın yolunu ararız. 3’üncü havalimanında da aynı şeklide davranırız. Aslında tüp geçit daha doğru yöntem. Keşke 3’üncü köprü yerine bir tünel daha yapılsaydı. Kanal İstanbul ise tümüyle hayal bir proje.