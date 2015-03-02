Mahkeme, Soma dosyasını kabul etti

Akhisar Ağır Ceza mahkemesi Soma dosyasını kabul etti. Dosya eksikleri nedeniyle savcılık ve mahkeme arasında gidip geliyordu.

Banu Şen'in Hürriyet'te yer alan haberine göre, faciaya ilişkin dosya geçen hafta ortasında savcılıktan eksiklikler giderildikten sonra Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi’ne ulaştı.

Bu akşam saatlerinde de mahkemenin Soma dosyasını kabul ettiği öğrenildi. Şimdi en yakın sürede yargılamanın başlaması bekleniyor.

Manisa Barosu eski Başkanı ve çoğu madencinin avukatı Zeynel Balkız “Şimdi tek beklentimiz yargılamanın adil ve hızlı bir şekilde yapılması. En kısa sürede yargılama başlayacaktır” diye konuştu.