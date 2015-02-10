Soma'da ölenlerin de aralarında bulunduğu 3 bin işçinin tazminatı ödenmemiş!

Hükümet 301 işçinin yaşamını yitirdiği Soma’da verdiği sözleri tutmadı. Kimsenin mağdur edilmeyeceği söylemine karşın Soma’da yaşamını yitiren 301 madencinin bir bölümünün tazminatları bile ödenmedi. İşverenin işten çıkardığı 2 bin 831 işçi ile birlikte tazminatları ödenmeyen işçilerin sayısı 3 bine ulaştı. Cumhuriyet’ten Mustafa Çakır’ın haberine göre, işçiler seslerini duyurabilmek amacıyla Ankara’ya gitme kararı alırken Türkiye Maden-İş Sendikası Başkanı Nurettin Akçul, “Binlerce işçi orada aç... İşçiler ölmediler diye sanki cezalandırılıyorlar” dedi. Pazar günü yayımlanan yönetmeliğe göre de tazminatların asıl işveren olan Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) tarafından ödenmesi gerekiyor.

Soma’da 301 işçinin yaşamını yitirdiği facianın ardından birçok eylem yapıldı. Ancak hükümet işçilerin sesini duymadı. Seslerini duyurmak isteyen işçiler Ankara’ya gitme kararı aldı. anlatan Türkiye Madenİş Sendikası Başkanı Nurettin Akçul’un verdiği bilgiye göre işçilerin toplam 41 milyon 84 bin lira tazminat alacakları bulunuyor. Bunun 31 milyonunun 301 madencinin yaşamını yitirdiği Eynez Ocağı’nda, 10 milyonunun da Atabacası’nda çalışan işçilere ait olduğunu dile getiren Akçul, “Bu devlet için çok büyük bir rakam değil. Devlet nerelere neler ödüyor. Ancak işçilerin tazminatları verilmiyor” dedi. Daha önce Uyar Madencilik’te işten çıkarılan yaklaşık 400 işçinin de tazminatlarının ödenmediğine dikkat çeken Akçul, “TKİ, sürecin geriye işleyeceği, Uyar Madencilik’ten çıkarılanlara da tazminat verileceği gerekçesiyle Soma’da işçilerin tazminatlarını ödemiyor” diye konuştu. Akçul, pazar günü yayımlanan “Kamu İhale Kanunu’na Göre İhale Edilen Personel Çalıştırılmasına

Dayalı Hizmet Alımları Kapsamında İstihdam Edilen İşçilerin Kıdem Tazminatlarının Ödenmesi Hakkında Yönetmelik” gereğince asıl sorumlunun TKİ olduğunu, tazminatların da devlet tarafından ödenmesi gerektiğini vurguladı.

Sanki cezalandırılıyorlar

Akçul, yönetmeliğin “tanımlar” başlıklı 3. maddesinin açık açık Soma’daki ocakları da kapsama aldığını, tazminatların asıl sorumlu olan TKİ tarafından ödenmek zorunda olduğunu belirtti. Soma’da işten çıkarılan ancak tazminatları ödenmeyen 2 bin 831 işçiye dikkat çeken Akçul, “İşçiler ölmediler diye sanki cezalandırılıyorlar” dedi. Akçul, yetkili ve sorumluların facianın ardından yaraların sarılacağını, hiç kimsenin mağdur olmayacağını, işten çıkarılmayacağını söylediklerini anımsattı. İşçilerin facianın ardından çok büyük travma yaşadıklarını dile getiren Akçul, “Bu arkadaşlarımızın hiçbir gelirleri yok. Mağdur durumdalar. İşveren tazminatları ödemiyor. O zaman bu sahaları işletmeye veren kurum yani devlet de sorumludur. TKİ ve Enerji Bakanlığı da sorumludur” dedi. İşçilerin Soma’da eylemler yaptıklarını, yetkililer tarafından “sözler” verildiğini dile getiren Akçul, bu sözlerin ortada kaldığını vurguladı. Akçul, “Binlerce işçi orada aç... Herkes borçlu. İşçilere ikinci bir facia yaşatılıyor” dedi. Sendika olarak 2 talepleri bulunduğunu kaydeden Akçul, “Birincisi TKİ tazminatları hemen ödemeli. İkincisi de işçilerin istihdam edilmelerini bekliyoruz. Devlet yaraları sarmalı. Soma’da insanlık dramı yaşanıyor. İşçiler Ankara’ya gelerek TKİ’de, Meclis’te seslerini duyurmaya çalışacaklar. İşçilerin haklı bir talepleri var” dedi.