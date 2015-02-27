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Soma'den maden kazasında bir madenci öldü

Yusuf Çakıroğlu, ardından ambulansla soma Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak burada doktorların çabalarına rağmen yaşamını yitirdi

27 Şubat 2015 14:12

Manisa Soma'da, 301 madencinin ölümüyle gündeme gelen maden ocaklarından yine acı haber geldi. Soma'da İmbat Madencilik A.Ş.'ye ait ocakta gece vardiyasında çalışan evli 1 çocuk babası Yusuf Çakıroğlu (35), başına 'topan' olarak anlandırılan kömür ve taş kütlesinin düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Doğan Haber Ajansı’ndan Taylan Yıldırım’ın haberine göre, 301 madencinin yaşamını yitirdiği ocağa yaklaşık 400 metre uzaklıktaki İmbat Madencilik A.Ş.’ye ait ocakta saat 24.00- 08.00 vardiyasında çalışan Yusuf Çakıroğlu, saat 04.30 sıralarında başına ve sırt bölgesine ’topan’ olarak anlandırılan kömür ve taş kütlesinin düşmesi sonucu ağır yaralandı.

 

Hastanede can verdi

 

İlk müdahaleyi madenci arkadaşlarının yaptığı Yusuf Çakıroğlu, ardından ambulansla soma Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak burada doktorların çabalarına rağmen yaşamını yitirdi.

Yaklaşık 2 yıldır madende çalışan Yusuf Çakıroğlu’nun ölüm haberi ailesini ve madenci arkadaşlarını üzüntüye boğdu. Savcının otopsi yapılmasına gerek görmediği Yusuf Çakıroğlu’nun, Bergama’nın Katrancı Köyü’nde toprağa verileceği açıklandı.

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