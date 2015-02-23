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Dünya

Soma'da 'gereksiz' denen yaşam odaları G.Afrika'da 486 işçiyi kurtardı

Güney Afrika'da bir maden ocağında çıkan yangında mahsur kalan işçiler 128 yaşam odası sayesinde kurtuldu

23 Şubat 2015 11:59

Güney Afrika'da bir maden ocağında çıkan yangında 486 işçi yerin 2 bin 300 metre altında mahsur kaldı. İşçiler madende bulunan 128 yaşam odası sayesinde kurtuldu. Olay, Soma faciasının ardından yetkililerin yaptığı, 'Yaşam odası yangına karşı etkili olmaz' açıklamalarını akıllara getirdi.

Güney Afrika’nın Johannesburg kentine bir saat uzaklıkta yer alan Carletonville kasabasındaki altın madeninde yangın çıktı. Güney Afrika’nın en büyük maden şirketlerinden Harmony Gold firmasına ait Kusasalethu madeninde çalışan 486 işçinin tümü arama kurtarma çalışmaları sonucu kurtarıldı. Firmanın yaptığı son açıklamada yeraltında hiçbir madencinin kalmadığı ve herkese sağ olarak ulaşıldığı belirtildi. İlk belirlemelere göre yangın sonrası ulaşılamayan 18 işçinin sağlık durumunun da iyi olduğu açıklandı. Yerel saatle 09.40’da meydana gelen yangın sonrası madende çalışmalar durduruldu.



Dünyanın en derin madenleri



Yerin 2 bin 300 metre altında çıkan yangına havalandırma sisteminde yapılan bakımın yol açtığı belirtildi. Firma yetkilileri, madende 128 yaşam odasının bulunduğunu, acil durum odaları sayesinde temiz hava, su ve telefon kullanarak madencilerin hayatta kaldığını ifade etti. Dünyanın en büyük 12’inci madeni olarak bilinen Harmony Gold madeniciliğin Doornkop madeninde geçtiğimiz yıl Şubat ayında meydana gelen yangın sonucu 9 işçi yaşamını yitirmişti. Güney Afrika’daki altın madenleri, dünyanın en derin ve tehlikeli altın madenleri olarak biliniyor ve ekonomiye büyük katkı sağlıyor.



Soma'da 'etkilili olamaz' denilmişti

 

Soma Madencilik'e ait ocakta geçen yıl Mayıs ayında yaşanan yangında 301 işçinin ölümünün ardından şirket yetkilileri tarafından yapılan açıklamalarda yaşam odalarının yasal olarak zorunlu olmadığı için bulunmadığı, bulunsa da yangına karşı etkili olmayacağı iddia edilmişti. Yaşam odalarını madenlerde zorunlu hale getiren İLO sözleşmesi ise ancak Soma ve Ermenek facialarının ardından kabul edilmişti.

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