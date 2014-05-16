'Facianın yaşandığı madende yaşam odası yoktu'

Soma Holding Yönetim Kurulu’nun maden faciası için yaptığı basın açıklamasında konuşan Soma Maden Ocağı İşletme Müdürü Akın Çelik, “Madende yaşam odası var mı?” sorusuna önce “Bizim alt bölgede galerilerimiz var. Biz orayı o amaçla kullanıyoruz. 500 kişilik yaşam odası vardı... Ama onu buraya taşıdık. Ana merkezde bir tane var” cevabını verdi. Gazetecilerin ısrarla yaşam odasını sorması üzerineyse “Biz burada üretimi bitirince biz aşağılara ve yukarılara seçtik. Yeni bir yaşam odası hazırlıyoruz burada. 18 ila 24 saat arası insanı yaşatabilir. Üretim bittiği için yaşam odamızı sökmüştük. Yenisine de gerek duymadık” cevabını verdi.

Yaşam odasını söktük

Akın Çelik, 'Yaşam odamız 400 kişiyi alan bir yaşam odasıydı. Bu işletmeyi aldığımız yıllarda kurduk bunu. İnsanlarımızın en yoğun çalıştığı yere konum seçtik. Biz burada üretimi bitirince biz aşağılara ve yukarılara seçtik. Yeni bir yaşam odası hazırlıyoruz burada. 18 ila 24 saat arası insanı yaşatabilir. Üretim bittiği için yaşam odamızı sökmüştük. Yenisine de gerek duymadık. Çünkü kaçış yolları vardı' ifadelerini kullandı.