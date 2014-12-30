Mahkeme Ethem Sarısülük'ü öldüren polise 7 yıl ceza verdi, emniyet akladı

Gezi Parkı direnişi sırasında Ankara’da Ethem Sarısülük’ü öldürme suçundan 7 yıl 9 ay hapis cezası verilen polis memuru Ahmet Şahbaz hakkındaki disiplin soruşturması tamamlandı. Emniyet Müdürlüğü İl Polis Disiplin Kurulu Başkanlığı, Şahbaz’ın olayda bir kusuru olmadığı gerekçesiyle ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi.

Gezi Parkı eylemlerine destek amacıyla Ankara’da yapılan gösteride Sarısülük, kafasına isabet eden polis kurşunuyla hayatını kaybetmişti.

Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi, Ethem’i vuran polis memuru Ahmet Şahbaz’a, “Olası kastla adam öldürmek” suçundan 7 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası verdi. Yargıtay’ın dosya ilişkin temyiz incelemesi sürerken, Şahbaz hakkında disiplin soruşturması tamamlandı.

Amacı hükümeti düşürmekti

Mesut Hasan Benli’nin Hürriyet’teki haberine göre, Emniyet Müdürlüğü İl Polis Disiplin Kurulu Başkanlığı, Şahbaz’ı ‘Silahıyla dikkatsizlik, Tedbirsizlik veya ihmal sonucu Ölüme sebebiyet vermek” suçlamasıyla disiplin soruşturması yaptı. Kararda, olay anlatılırken, göstericilerin Şahbaz’a “büyük ebatlarda öldürücü etki yapabilecek” taşlar atıldığı iddia edilerek, şöyle denildi:

“Şahbazın gelişen olaylar karşısında amirlerinden aldığı emirler doğrultusunda hareket ederek görevini ifa ettiği, bu görev esnasında göstericiler tarafından yaralandığı, adı geçenin kamu görevini ifa ettiği Gezi Park olaylarının ülke genelinde hükümeti devirmeye yönelik kamu huzurunu ve düzenini ciddi şekilde bozan eylemler olduğu, bu tür görevlerde ülkemizin birliği ve bütünlüğünün korunması kapsamında ifa edilen görev olduğundan, bahse konu olayla ilgili olarak polis memuru Ahmet Şahbaz mahkeme tarafından TCK’nın ilgili maddeleri gereğince cezalandırılmış ise de henüz yargılanmanın tamamlanmamış olduğu ve Yargıtay nezdinde verilen yerel mahkeme kararına karşı itiraz yoluna gidilmiştir.

Şahbaz’ın kusuru yok

Adli ve idari soruşturmalar birbirinden bağımsız bir şekilde yürütüldüğünden dolayı adı geçen polis memurunun görevi gereği yasa dışı eylemlere müdahale ettiği esnada kendisine yönelik saldırıyı bertaraf etmek maksadıyla silahını kullanmasında kusuru olmadığı dosya kapsamında anlaşılmıştır. Polis memuru Ahmet Şahbaz’ın yasadışı eylem yapan göstericiler tarafından kendisine yönelik linç girişimini bertaraf etme maksadıyla uyarı mahiyetinde atışı yapmak amacıyla silahını kullanmasının meşru müdafaa sınırları içerisinde kaldığı, olayda kendisine kusur atfedilmeyeceği anlaşıldığından hakkında ceza tayinine mahal olmadığına oy birliği ile karar verildi.”

Avukat: Kusur bulunmadı

Şahbaz’ın avukatı Uğur Ceyhan Hürriyet’e yaptığı açılamada, disiplin kurulunun müvekkiline ait bir kusur bulmadığına işaret ederek, “Müfettişlerce, polis memuru Ahmet Şahbaz’ın savunması alınmış, görüntüler incelenmiş, tutanaklar incelenmiş ve sonuç olarak düzenlenen ayrıntılı raporlar ile Şahbaz’a atfedilecek bir kusur bulunmadığı tespit edilmiştir” dedi.