T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ethem’i vuran polis şikayet etti, Sarısülük ailesine 10 yıl hapis istendi

Gezi Parkı eylemleri sırasında Ankara’da Ethem Sarısülük'ü başından vurarak ölümüne yol açan polis Ahmet Şahbaz, Sarısülük ailesi tarafından darp edildiğini öne sürerek dava açmıştı

16 Ekim 2014 14:10

Ankara'daki Gezi Parkı protestoları sırasında silah kullanarak Ethem Sarısülük'ün ölümüne neden olan ve 7 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan polis Ahmet Şahbaz'ın şikayeti üzerine Sarısülük ailesi hakkında dava açıldı. Şahbaz'ı darp ettikleri öne sürülen Sarısülük ailesi hakkında 10 yıl 5 aya kadar hapis cezası isteniyor.

Birgün gazetesinden Elçin Yıldıral’ın haberine göre, olaylı geçen Sarısülük Davası'nın 23 Eylül 2013'deki ilk duruşmasında, 100 kadar sivil polisin mahkeme salonunda yer alması nedeniyle tartışma yaşanmış, Sarısülük'ün avukatları, sivil polislerin duruşma salonundan çıkartılmasını istemişti. Salondaki polislerin bu talebe itiraz etmesi ve Sarısülük ailesi ile avukatlarının bulunduğu bölüme pet şişeler atması üzerine de arbede yaşanmış, mahkeme heyeti bunun üzerine sivil polisleri duruşma salonunun dışına çıkarmıştı. Salondan çıkarılan polisler, dışarıda bekleyen izleyici ve tanıkları da darp ederek iki tanığı yaralamıştı. Bu sırada peruk ve takma bıyık ile sakal takan sanık polis Ahmet Şahbaz da arka kapıdan salona alınırken, olayların dışarıya taşması üzerine ailenin avukatları ve Sarısülük ailesi salondan çıkarken, aile ile sanık polis Şahbaz karşılaşmıştı. Bu esnada polis Ahmet Şahbaz ile aile arasında da arbede yaşandı ve Şahbaz'ın takma peruğu ve sakalı yere düştü. Adliye polisleri, sanığı arka kapıdan dışarı çıkartırken, duruşma da ertelendi. 

 

Şikayet dilekçesi'nden: Marjinal gruplar... 

 

Ailenin avukatları, tanıkların yaralanması ve hareket nedeniyle sivil polisler hakkında şikayetçi olurken, sanık polis Şahbaz da avukatları aracılığıyla ailenin kendisine hakaret ve darp ettiğini iddia ederek şikayetçi oldu. Şahbaz'ın avukatı, suç duyurusu metninde “salon içindeki ve önündeki bazı marjinal grupların duruşmanın başından itibaren sanığa ve sanık vekillerine yönelik sözlü ve fiili saldırılarda bulunduğu”, “duruşma salonunun tamamen marjinal grupların kontrolüne geçtiği ve salonun terörize edildiği” gibi iddialara da yer verdi. 

Sarısülük ailesinin şikayetini işleme koymayan savcı, Ahmet Şahbaz’ın şikayeti üzerine, anne Sayfi Sarısülük ve kardeşleri İkrar, Mustafa ve Cem hakkında soruşturma başlattı. Soruşturmanın tamamlanması üzerine Sarısülük ailesi hakkında “kasten yaralama” ve “hakaret” suçlamalarıyla 10 yıl 5 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. 

Haberin devamı çin tıklayınız

 

ETİKETLER

ethem sarısülükahmet şahbazpolissarısülük ailesi10 yılhapiscezasıistendigeziparkprotestoankaradarpiddia

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24