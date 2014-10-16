Ethem’i vuran polis şikayet etti, Sarısülük ailesine 10 yıl hapis istendi

Ankara'daki Gezi Parkı protestoları sırasında silah kullanarak Ethem Sarısülük'ün ölümüne neden olan ve 7 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan polis Ahmet Şahbaz'ın şikayeti üzerine Sarısülük ailesi hakkında dava açıldı. Şahbaz'ı darp ettikleri öne sürülen Sarısülük ailesi hakkında 10 yıl 5 aya kadar hapis cezası isteniyor.

Birgün gazetesinden Elçin Yıldıral’ın haberine göre, olaylı geçen Sarısülük Davası'nın 23 Eylül 2013'deki ilk duruşmasında, 100 kadar sivil polisin mahkeme salonunda yer alması nedeniyle tartışma yaşanmış, Sarısülük'ün avukatları, sivil polislerin duruşma salonundan çıkartılmasını istemişti. Salondaki polislerin bu talebe itiraz etmesi ve Sarısülük ailesi ile avukatlarının bulunduğu bölüme pet şişeler atması üzerine de arbede yaşanmış, mahkeme heyeti bunun üzerine sivil polisleri duruşma salonunun dışına çıkarmıştı. Salondan çıkarılan polisler, dışarıda bekleyen izleyici ve tanıkları da darp ederek iki tanığı yaralamıştı. Bu sırada peruk ve takma bıyık ile sakal takan sanık polis Ahmet Şahbaz da arka kapıdan salona alınırken, olayların dışarıya taşması üzerine ailenin avukatları ve Sarısülük ailesi salondan çıkarken, aile ile sanık polis Şahbaz karşılaşmıştı. Bu esnada polis Ahmet Şahbaz ile aile arasında da arbede yaşandı ve Şahbaz'ın takma peruğu ve sakalı yere düştü. Adliye polisleri, sanığı arka kapıdan dışarı çıkartırken, duruşma da ertelendi.

Şikayet dilekçesi'nden: Marjinal gruplar...

Ailenin avukatları, tanıkların yaralanması ve hareket nedeniyle sivil polisler hakkında şikayetçi olurken, sanık polis Şahbaz da avukatları aracılığıyla ailenin kendisine hakaret ve darp ettiğini iddia ederek şikayetçi oldu. Şahbaz'ın avukatı, suç duyurusu metninde “salon içindeki ve önündeki bazı marjinal grupların duruşmanın başından itibaren sanığa ve sanık vekillerine yönelik sözlü ve fiili saldırılarda bulunduğu”, “duruşma salonunun tamamen marjinal grupların kontrolüne geçtiği ve salonun terörize edildiği” gibi iddialara da yer verdi.

Sarısülük ailesinin şikayetini işleme koymayan savcı, Ahmet Şahbaz’ın şikayeti üzerine, anne Sayfi Sarısülük ve kardeşleri İkrar, Mustafa ve Cem hakkında soruşturma başlattı. Soruşturmanın tamamlanması üzerine Sarısülük ailesi hakkında “kasten yaralama” ve “hakaret” suçlamalarıyla 10 yıl 5 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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