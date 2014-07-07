Ethem Sarısülük'ün katil zanlısı polis memuru Ahmet Şahbaz tutuklandı!

Gezi Parkı direnişinde Ankara'da polisin silahından çıkan mermi ile hayatını kaybeden Ethem Sarısülük davasında, sanık avukatları "'Çektim, üç tane sıktım' diyen kişi Ahmet Şahbaz'dır" itirafında bulundu. Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütaalasında sanığın eyleminin meşru müdafa olmadığını belirterek, Şahbaz'ın olası kastla adam öldürmekten 25 yıla kadar hapis cezasını isteyerek, tutuklanmasını talep etti. Katil zanlısı Ahmet Şahbaz ise "Olay nedeniyle üzgünüm. Olayda kastım ve kabaatim yoktur" iddiasında bulundu. Mahkeme heyeti polis memuru Ahmet Şahbaz'ın tutuklanmasına karar verdi.

Gezi Parkı Direnişi sırasında Ankara'da düzenlenen eylemde, Kızılay'da polis memuru Ahmet Şahbaz'ın silahından çıkan kurşunla öldürülen Ethem Sarısülük'ün davasının altıncı duruşması bugün görüldü.

Cumhuriyet'te Alican Uludağ'ın haberine göre, Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma için çok sayıda kişi sabah saatlerinden itibaren adliye önünde toplanmaya başladı. Silahından çıkan kurşunla Ethem'in ölümüne sebep olan Ahmet Şahbaz da duruşmada hazır bulundu.

Avukat Kazım Bayraktar, duruşmadaki gerginliğin müşteki tarafından değil alınan yoğun güvenlik önlemlerinden kaynaklandığını belirterek, kapalı duruşmaya karşı çıktı.

“Çektim sıktım üç tane” videosundaki kişinin katil zanlısı olup olmadığının belirlenmesi için bilirkişilerin Şahbaz’ın fotoğraflarını istediğini belirten Bayraktar, bu amaçla mahkemenin sanığın fotoğraflarının verilmesini talep etti.

Sanık avukatları ise bilirkişi incelemesi için fotoğraf istenmesinin davayı uzatmaya yönelik olduğunu, buna hiçbir zaman izin vermeyeceklerini belirterek, “Çektim sıktım üç tane sıktım videosundaki kişi müvekkilimiz Ahmet Şahbaz’ıdır” itirafında bulundu.

Ek savunma hakkı

Mahkeme başkanı, sanık hakkında "Kamu görevine ait araç ve gereçleri suçta kullanma" suçunu düzenleyen TCK'nin 266. maddesinin uygulanma ihtimali olduğunu açıklayarak, ek savunma hakkı verdi. Sanık ve avukatları, daha önceki beyanlarının tekrar ettiklerini söyledi.

'Katil Şahbaz tutuklanmalı'

Avukat Murat Yılmaz, mahkemenin sanık hakkında olası kastla adam öldürmekten ek savunma istediğine dikkati çekerken, “Bunun en alt sınırdan uygularsanız 16 yıl 8 ay eder. Dolayısıyla sanık tutuklanmalı, ellerine kelepçe takılmalıdır. Sonuç olarak bu celsede mutlaka katil Ahmet Şahbaz tutuklanması gerekiyor. Buradan tekrar elini kolunu sallayarak gitmesi Ethem Sarısülük’ü ve ailesini tekrar öldürmek, hukuku çiğnemesi demektir. 6. Ağır Ceza Mahkemesi tarihte asla unutulmayacak” dedi.

'IŞİD'li benzetme

Avukat Kazım Bayraktar, Ahmet Şahbaz’ın kasıtlı olarak Ethem’e ateş etmiş, gizli bir talimatla ateş etmiş olabileceğini belirtirken, “IŞİD’in Irak’ta Şii camilerini bombalaması ile Türkiye’de cemevlerinin kurşunlanması arasındaki zihniyette paralellik vardır” dedi.

Hakimlerin odasında sanığın korumları varmış

Avukat Bülent Teoman Özkan da şu çarpıcı tespiti yaptı: “Geçen duruşmada mahkemenin müzakere odasında sürekli olarak 4,5 tane kişi kapıyı açıp, sanıkla işaretleşiyordu. Görüntülere bakıyor, not alıyorlardı. Sanık aşırı şekille kollandığı için orada bulunmaması gereken siviller, mahkemeyi de doğrudan etkiliyor. O müzakere odasında sivillerin ne işi var.”

Mahkeme Başkanı Afak İlleez, bu duruma yanıt verirken, “Mahkemenin müzakere salonunda yer alanlar sanığın korumalarıdır. Biz içeri girince onlar çıkıyor. Ayrıca yangın için görevliler var. Sanığın kaçırılmasıyla ilgili planlar emniyetindir, bunun savunmayla ne ilgisi var” dedi.

Savcı: Ahmet Şahbaz tutuklansın

Ethem Sarısülük'ün ölümüyle ilgili devam bugün devam eden 6. duruşmada savcı, olayın meşru müdafa değil ‘olası kast ile adam öldürme’ olduğunu belirterek polis memuru Ahmet Şahbaz'ın tutuklanmasını istedi.

Mütalaanın ardından mahkeme heyeti karar için müzakere odasına çekildi, sanığın etrafında etten duvar örüldü.

Tutuklanmasına karar verildi

Mahkeme, yaklaşık 20 dakikalık aranın ardından sanık Ahmet Şahbaz’ın tutuklanmasına karar verildi. Bu karar salondaki izleyiciler tarafından alkışla karşılandı. Bu sırada Şahbaz, jandarmalar tarafından duruşma salonundan heyetin giriş yaptığı kapıdan kaçırıldı. Salondakiler, “Ethem yoldaş ölümsüzdür” şeklinde slogan attı. Salonda bir kişi baygınlık geçirdi.